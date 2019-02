Praha /FOTOGALERIE/ - Ve Stavovském divadle bude mít ve čtvrtek večer premiéru nová baletní inscenace Malá mořská víla. Podle slavné pohádky Hanse Christiana Andersena ji inscenuje režijní duo Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Příběh o velké lásce mořské víly k pozemskému princi je první baletní premiérou Národního divadla v současné sezoně. Choreografii má Jan Kodet a v titulní roli se budou střídat Alina Nanu a Magda Matějková.

Scénograf Jakub Kopecký pro to, aby evokoval pohyb bytostí obývajících moře pod vodní hladinou, hrdiny představení nechává jakoby létat na lanech nad jevištěm.

Vznikne tak iluze plavání, potápění i utonutí. Tanečníci včetně obou představitelek hlavní role jsou vystaveni téměř kaskadérským kouskům - horolezecký sedák a adrenalinový pohyb v několikametrové výšce obvykle nepatří k běžným denním činnostem primabalerín, píše se v bulletinu Baletu Národního divadla.

Pohádka je oblíbená i v českém prostředí

Pohádkový příběh o mořské panně, která se zamilovala do lidského prince, pro nějž se rozhodla stát člověkem, napsal Hans Christian Andersen v roce 1836. Do Malé mořské víly vetkl svou hlubokou touhu po lásce, ale i následnou marnost z toho, že se nikdo nedozví o tomto citu ani o následné oběti. Vypráví o tragické lásce mořské bytosti k pozemskému princi, pro nějž obětuje to nejcennější, co má - svůj hlas a život.

V českém prostředí je oblíbená filmová pohádka režiséra Karla Kachyni, natočená v roce 1976, v hlavní roli s Miroslavou Šafránkovou. Hudbu k ní složil Zdeněk Liška a velkou roli v něm hraje výtvarná složka a nákladné kostýmy.

Čtěte také: V Národním divadle uvedou za měsíc balet Malá mořská víla