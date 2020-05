Kromě filmových projekcí se zde v rámci léta uskuteční také různorodé kulturní akce. Celý projekt autokina vznikl pod záštitou radního pro oblast majetku Jana Chabra a ve spolupráci s městskými částmi Praha 5 a Praha 6.

Prostor u strahovského stadionu se od úterý dočká plnohodnotného využití ve formě autokina. „Jsem rád, že toto v posledních letech spíše opuštěné místo ožije a Pražanům nabídne atraktivní zážitek. V současné době jde také o vítanou ekonomickou aktivitu ve spolupráci s městem,“ uvádí Chabr.

Podívanou si ale budou moci do budoucna užít i diváci bez automobilů, přímo před plátno budou umístěna lehátka. Organizátoři pak budou dohlížet na dodržování hygienických nařízení. Mimo filmových projekcí zde budou v rámci letní sezóny také doplňující kulturní akce.

Místo se skvělou atmosférou

„Pokud by někde v Praze mělo být autokino, je to právě na Strahově. Toto místo má skvělou atmosféru a je na tento formát jako dělaný. To jsme věděli od začátku a šli jsme za tím. Prostor zároveň odkazuje na tradici největšího autokina v České republice z roku 1999, které bylo přímo uvnitř stadionu. Přišlo nám, že z místa, které je v srdci Prahy, se za ta léta stalo místo tak trošku opuštěné a smutné a chtěli jsme to změnit,“ říká hlavní organizátor Jakub Dostál.

Autokino Strahov bude promítat denně až do konce září. Vstupné na zahájení letní sezóny, stejně jako pro všechny ostatní projekce a kulturní akce pořádané v rámci letní sezóny v areálu, je 350 Kč za jeden automobil. Novinky ohledně autokina a vstupenkách je možné sledovat na sociálních sítích a na www.autokinostrahov.cz.

V Letňanech na LED obrazovce

Už v pondělí 11. května zahájilp provoz jiné autokino. Nachází na výstavišti PVA Expo v Praze-Letňanech a nabízí kapacitu minimálně pro 100 automobilů. Promítání zahájil film Drive, ověnčený řadou ocenění, s Ryanem Goslingem v hlavní roli.

Podle pořadatelů se jedná o největší LED autokino v České republice. Promítání probíhá na kvalitní LED obrazovce 16 × 9 m s mimořádně velkou plochou 144 metrů čtverečních a to každý den vždy od 19.00 a 22.00, příjezd na parkoviště se otvírá 30 minut před začátkem filmu.

Zájemci se mohou seznámit s programem autokina na stránkách www.mercedes-benz-arena.cz. K přenosu zvuku do automobilů slouží wifi stream, který uživatelé přijímají na mobilní telefon. Jeho spárování s audiosoupravou ve voze zajišťuje kvalitní zvukový zážitek, pro zájemce jsou připraveny i bezdrátové reproduktory k zapůjčení. Standardní vstupné činí 400 Kč včetně nealko nápojů a popcornu pro dvě osoby.