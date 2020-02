Rok 2019 byl plný výrazných uměleckých událostí. Na co jste pyšní vy v Cermak-Eisen-kraft Gallery?

Je toho samozřejmě více. Patří k nim výstava Šafranko-Kintera: All the Ways, která probíhala na přelomu let 2019 a 2020 a na níž se podílela švýcarská kurátorka Séverine Fromaigeat z muzea Tinguely. Zároveň k ní vznikla skvělá publikace, kterou považujeme za jednu z nejvýznamnějších knih, které jsme vydali. Opravdu mimořádný projekt. Ale hodně spokojeni jsme byli také s výstavou King Is Dead, na níž se podíleli Kirstine Roepstorff a Matyáš Chochola.

A další projekty?

Naším cílem je především co nejvíc peněz předat dál umělcům, což děláme hlavně v rámci nadačního fondu, a nejsou to jen tvůrci čeští a němečtí, ale chystáme také podporu umělců v Británii a ve Španělsku. Jinak náš nadační fond je aktivní i v oblasti hudby, podporujeme koncerty v Rudolfinu a pořádáme výstavy v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. A potěšitelné je, že za rok 2019 jsme takto rozdělili více peněz než v roce předchozím.

Tomáš Zapletal

Původně sběratel umění se se svým kolegou Davidem Železným rozhodl otevřít soukromou galerii současného umění v roce 2014. Název Cermak-Eisenkraft byl inspirován jmény významných předků obou majitelů. Mezi předky Tomáše Zapletala patří Anton Čermák, slavný starosta Chicaga (1873 Kladno – 1933 Miami).

Takže rok 2019 byl úspěšný i po finanční stránce?

Byl to velmi zajímavý rok, a to jak z pohledu silných projektů, tak i prodejů. Ačkoli ještě nemáme hotové účetnictví, mám dojem, že byl rok 2019 minimálně srovnatelný s rokem předchozím, ale spíš očekávám, že byl úspěšnější.

Je to i tím, že vaše galerie spolupracuje s komerční sférou?

Samozřejmě. Například loni jsme dokončili projekt s BMW, v rámci něhož Milan Kunc vytvořil (zatím) neoficiální artcar BMW i8 Roadster. Pojmenovali jsme jej 4 Elements a výtěžek z projektu jde na podporu čištění oceánů od plastů. Kuncův vůz se prodal za 550 tisíc euro, čímž se stal nejdražším BMW prodaným přímo továrnou. O Milanu Kuncovi a tomto projektu se psalo opravdu po celém světě.

Firmy chodí za vámi, nebo spíš vy za nimi?

Tak konkrétně projekt s BMW napadl mě. Oni jsou jediní, kdo systematicky dělá artcar. Mají k tomu neskutečně profesionální přístup, vytvořenou infrakturu, systém, zkrátka to funguje. Naše galerie se od začátku roku 2020 stala oficiálním partnerem BMW, a to nejen v České republice.

S německým uměleckým prostředím jste v častém styku. Pořádáte tu výstavy, dokonce zastupujete i místní tvůrce. Čím to je?

Na to jsou dvě odpovědi. První je, že nás galeristy zajímá kvalita. A co vzniká v současné době v Berlíně, je na nejvyšší světové úrovni. To je hlavní důvod, proč jsme tam aktivní, proč tam máme spoustu partnerů.

A ta druhá odpověď?

My zastupujeme mimo jiných také Jiřího Hilmara, který v Německu dlouhá léta žil v emigraci. Zastupujeme Milana Kunce, který dlouhá léta žil v Německu. Zastupujeme Magdalenu Jetelovou, která má nejvyšší německý řád za umění udělovaný prezidentem. Oni nás na tu německou scénu dost upozorňují, takže to pro nás má smysl. Ale jsme aktivní i v dalších zemích včetně USA či Spojených arabských emirátů, kde jsme dokonce uvažovali o otevření pobočky. Nakonec jsme se ale rozhodli, že to neuděláme a podařilo se nám arabské zákazníky nalákat do Prahy. Takže nyní opravdu létají soukromými letadly vedle Londýna či Berlína právě do Prahy nakupovat umění.

Oč mají zájem?

Především o světové umění občas doplněné českými autory. Z našeho portfolia je značný zájem například o Magdalenu Jetelovou, Vladimíra Škodu, Uweho Handa a pak samozřejmě světové masters. Klientům z arabského světa nabízíme i arabské umění, ze současného třeba díla Rashida al Khalifa.

Vaše galerie prodává také díla největších uměleckých hvězd, jako jsou Pablo Picasso či Salvador Dalí. Je o ně stále zájem? Co od nich nabízíte? Jak roste jejich cena?

Ano, prodali jsme díla všech zmíněných autorů a mnoho dalších. V případě nákupu díla v hodnotě milionů eur naši klienti vždy hodnotí atraktivitu díla, ale i autorovu pozici na světovém trhu a vývoj cen jeho děl. Je to podobné jako u akciových trhů. Posuzuje se více parametrů, které pak mohou ovlivnit rozhodnutí dílo zakoupit. Vždy je to ale kombinace osobní vazby sběratele k dílu, atraktivity nabízené ceny a vize možného zhodnocení díla do budoucna. Často hraje roli i prestiž spojená s vlastnictvím takového díla. Pokud se bavíme o autorech, jako jsou Picasso, Miró či Kandinsky, lze je označit akciovou terminologií jako Blue Chips (nejatraktivnější akcie na burze pozn. red.) a tomu odpovídá i jejich cenový vývoj.

Loni se na uměleckém provozu podepsala situace v Národní galerii. Jak ji vnímáte?

Obávám se, že kvůli těm problémům, které tam nastaly, se zastavily pozitivní věci, které tam začaly konečně fungovat tak, jak mají. Je to škoda, protože Národní galerie je institucí na světové úrovni, na kterou bychom měli být pyšní. Možná by mohla být cesta rozdělit tu funkci šéfa Národní galerie na jakýsi triumvirát, v němž by jeden zodpovídal za finance, druhý za exekutivu a třetí by byl jakýmsi vizionářem.

Co očekáváte od roku 2020?

Očekávám, že to bude požehnaný rok.

Jak to myslíte?

Ono se neustále mluví o ekonomické krizi. To já vnímám až jako druhořadé. Mě zajímá spíše určitá energie ve společnosti a do jaké míry lidé uvažují pozitivně. Z tohoto pohledu vnímám rok 2019 velice negativně, protože hodně lidí spekulovalo o krizi, která nenastala. Já proto tajně doufám, že v roce 2020 se Češi přestanou bát, budou pozitivně nastavení a začnou si konečně věřit.