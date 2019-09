Skvělého úspěchu dosáhl animovaný film Dcera režisérky a studentky pražské FAMU Darii Kashcheevy. V konkurenci 1 615 filmů z celého světa získala Dcera studentského Oscara. Film vyhrál v mezinárodní sekci filmových škol v kategorii animace, když ve finále porazil spolunominované německé a francouzské snímky. Film Dcera vznikl za podpory Státního fondu kinematografie.

Dcera | Foto: Státní fond kinematografie

"Je to historicky třetí český zářez v této soutěži, kterou založila americká Akademie filmového umění a věd. Tedy stejná instituce, která pořádá i klasické Oscary," uvedla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. "Prestižní ocenění pro film Dcera je velký úspěch pro českou kinematografii a povzbuzení pro další mladé filmaře. Nemělo by zapadnout, že do semifinále se dostal i další český a Fondem podpořený film Pouštět draka," Bezděk Fraňková. Státní fond kinematografie podpořil film Dcera v rámci cyklu Trojhlas částkou 390 tisíc korun.