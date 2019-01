Vinohrady - Bývalý žák a chráněnec Aliho Farka Tourého přijíždí po dvou letech opět do Prahy, tentokrát se svou kapelou odehraje první samostatný koncert v Čechách.

Afel Bocoum | Foto: P&J Music

Zpěvák a kytarista Afel Bocoum a jeho kapela Alkibar mají za sebou úspěšnou českou premiéru, roztančili a rozradostnili publikum festivalu Respect ’07.

Tentokrát přijíždějí odehrát samostatný koncert, vystoupí ve středu od 19.30 hodin v pražském Divadle U Hasičů a lze předpokládat, že půjde o mimořádný, pozitivní energií nabitý večer.

Afel Bocoum se proslavil jako člen kapely svého „ochránce a učitele“, legendárního génia malijského pouštního blues Aliho Farky Tourého, se kterým vystupoval od svých třinácti let. Z Aliho kapely odešel v polovině 70. let kvůli univerzitním studiím, ale až do Tourého smrti u svého mentora hostoval.

Skupinu Alkibar (pojmenovanou „Posel Velké řeky“ podle veletoku Nigeru, na jehož březích se Afel narodil) založil počátkem 80. let a momentálně propaguje svoje třetí mezinárodní, uchu Evropana přístupné, a přesto africky autentické album Tabital Pulaaku.

(tsp)