Advent v technickém muzeu nabídne grafit, krystalku i natáčení před kamerou

Čekání na Vánoce může zpestřit program v rámci adventních sobot. To je nabídka, s níž přichází Národní technické muzeum v Praze. A Jana Dobisíková z jeho týmu zdůrazňuje, že na své si mohou přijít jak ti menší, tak dospělí návštěvníci. Za účast návštěvníci zaplatí ceníkové vstupné do muzea plus příplatek ve výši od 60 do 90 korun.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z výstavy 'Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu' v Národním technickém muzeu v Praze. | Foto: archiv Národního technického muzea