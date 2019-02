/AUDIO/ Zpěvák a skladatel Adrian T-Bell, který bývá spojován se skupinou The Prostitutes, slibuje další společné album i pokračování sólové tvorby. V Cargo Gallery na pražské Náplavce odehraje ve čtvrtek v rámci Glenfiddich Razor Night svůj poslední letošní koncert.

V roce 2013 vydal sólový debut Different World, za nějž získal cenu kritiků Apollo, loni na něj navázal albem Night and Day, a letos se opět chystá do studia. Nejen se svým vlastním materiálem, ale také s kapelou The Prostitutes.

„Myslím, že je na čase posunout se zase o kus dál. Mám rozdělaný materiál, a rád bych mu dal nějakou formu. Opět jsem přizval producenta Michaela Rendalla, se kterým vždycky vzniká dobrá tvůrčí chemie, a tak se těším, co vznikne,“ říká třiapadesátiletý hudebník, který se narodil v anglickém Newcastlu a od roku 1992 žije v Praze.

„Pro svůj sólový projekt jsem se rozhodl, protože mi umožnil realizovat se trochu jinak. Jako písničkář, nejen jako frontman. Ale energie kapely je také životodárná, a pro mě moc důležitá. Přece jen se spolu známe přes deset let a jsme na sebe nějak napojení,“ doplňuje.

Na pražské Cargo Gallery odehraje svůj hudební set během prvního pražského festivalu Glenfiddich Razor Night, představí průřez svou sólovou tvorbou, a možná dojde i na některou z jeho připravovaných novinek.