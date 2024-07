Renomovaní znalci, jejichž jména mohou být považována za synonyma pro absolutní republikovou špičku v oboru, dospěli k závěru, že posuzovaná žena, nyní 67letá, měla ve vztahu k projednávanému skutku zcela vymizelé rozpoznávací i ovládací schopnosti. Takový znalecký závěr lze považovat za podklad pro zproštění obžaloby pro nepříčetnost.

Kauza sekty – to není jen smrt léčitele

Jde o kauzu, která od počátku působila bizarně – a nakonec se vyvinula v prošetřování dění v sektě vedené kutnohorským léčitelem, jejíž guru zcela ovládal životy svých nejvěrnějších. Ti mu nejen odevzdávali značné částky peněz, ale také respektovali jeho pokyny týkající se zaměstnání, bydlení, trávení volného času, ale třeba i cvičení, otužování, stravování nebo úklidu. Došlo však i na to, že si dva muži na důkaz věrnosti a loajality sami uřízli malíčky na nohou. Nejprve na jedné – ale protože „poprvé to dokáže každý“, pak i na druhé. Skutečně: aby jejich duše unikla peklu. Zmrzačenou nohu jeden z nich ukázal v rámci své svědecké výpovědi i v jednací síni.

Dva muži dokonce v návaznosti na aktivity komunity kolem léčitele zemřeli. Jeden nepřežil lesní rituál, zahrnující i „výchovné působení“ v podobě mlácení, další se podle všeho sám zastřelil (případ předpokládané sebevraždy však středočeští kriminalisté ještě stále prošetřují). Nejspíš si vzal život proto, aby se takovému rituálu nemusel podrobit také; snad kvůli řešení sexuálních vztahů. Svědci vypovídali i o jednání léčitele, které lze obecně označit jako domácí násilí, výslechy s odpíráním spánku, vyhrožování, vydírání a znásilňování. Vymanit se přitom dokázal málokdo.

Udání na policii: mrtvé tělo nezmizelo

Třebaže spousta podrobností kolem léčitele Richarda zůstává neveřejných, základní fakta kolem jeho úmrtí jsou obecně známá. Padesátiletý muž zemřel předloni počátkem října v bytě na pražských Hájích. V bytě patřícím bývalé pedagožce I. S., která náležela k okruhu jeho nejvěrnějších stoupenců, pravidelně za ním do Kutné Hory dojížděla (ostatně i tohle bydlení si pořídila na jeho pokyn – stejně jako třeba auto sportovního modelu).

Žena s titulem doktorky pedagogiky tenkrát k tobě domů kromě něj přivezla i tehdy 31letou zubařku z Kutné Hory M. Š. (mimochodem vlastnící z jeho podnětu stejné auto). Také členku nejužší komunity kolem jeho osoby, kterou si léčitel posléze vybral i jako hospodyni, hromosvod svých nálad a sexuální partnerku. A co se stalo – tedy jeho úmrtí – bylo předem domluveno: obě ženy mu pomohou při „návratu domů“ , tedy s přechodem do jiné dimenze. Přičemž se to musí stát do dvou hodin v noci, protože přijdou „kolegové“ a odnesou i jeho tělo…

Hlavní roli měla sehrát zubařka – a také se tak nakonec stalo, i když se dotyčná snažila léčiteli jeho úmysl rozmluvit, a dokonce neúspěšně zkusila z místa utéct. Nakonec uposlechla jeho příkazy povzbuzované pokyny pedagožky. Léčiteli podala předem obstaraný utišující prostředek a pomocí skalpelů, přinesených ze své ordinace, mu postupně způsobila rány v třísle a na paži. V plánu bylo, že muž vykrvácí – nicméně podle závěru pitvy a s ní spojeného toxikologického posudku podlehl otravě použitým znecitlivujícím preparátem. Když tělo nezmizelo podle očekávání, obě ženy s doktorskými tituly ještě vyčkávaly; pořád nic. Nakonec společně vyrazily na nejbližší policejní stanici, aby ohlásily, co se stalo.

Byly obžalované příčetné, nebo ani trochu?

Byly M. Š. a I. S. ve chvíli, kdy pomáhaly léčiteli „odejít“, příčetné? Tak zní otázka, která je zásadní pro rozhodování soudu o vině a případném trestu. O samotném skutkovém ději, tady o tom, co se v bytě na Hájích odehrálo, nepanují zásadnější pochybnosti. Rozhodující je zmapovat jeho pozadí – tyto informace by případně mohly ovlivnit pohled na právní kvalifikaci skutku – a především se jako podstatné jeví zhodnocení psychického stavu souzených žen.

Posudky vypracované v rámci trestního řízení hovoří o tom, že byly při smyslech, uvědomovaly si, co dělají – a jejich rozpoznávací i ovládací schopnosti byly alespoň částečně zachovány. Následně byly z podnětu obhajoby vypracovány další znalecké posudky, jejichž autoři se přiklánějí k tomu, že se projevovala indukovaná bludová porucha, sdílená v souvislosti s působením léčitele – induktora. Jasno měl do věci vnést revizní posudek, objednaný soudem u Fakultní nemocnice Hradec Králové jakožto znaleckého ústavu. Podle něj byly obě ženy příčetné – a za své jednání trestně odpovědné.

Obsah tohoto posudku se v jednacích síních probíral velmi obsáhle: královéhradecký psychiatr Ladislav Hosák odhadl, že u Městského soudu v Praze strávil dohromady zhruba dvacet hodin. Advokáti měli na zpracovatele řadu otázek jdoucích do takových podrobností, že i on, ač profesor, v pátek překládal dodatečné odpovědi na dřívější dotazy, jež sám musel vyhledávat v odborné literatuře. A zubařčina obhájce Martina Bugaje ve chvíli, kdy „griloval“ psychologa Petra Vavříka, soudkyně Sotolářová napomínala, aby se už mírnil s pokládáním otázek k tomu, jak spánková deprivace může ovlivnit psychiku člověka i jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti (podle Vavříka je to „velmi individuální“). „To jsme probrali: vliv měla. Vaše dotazy jsou pořád dokola; nevidím za poslední hodinu, že by pan znalec řekl něco jiného než je ve znaleckém posudku,“ upozorňovala Bugaje předsedkyně senátu. Vyzvala ho, aby v jednací síni nepředkládal vyjádření, ale vznášel dotazy. Ohrazovala se tím proti postupu obhájce, jenž své otázky často uvozoval citacemi z odborné literatury.

Neočekávané námitky a nový posudek

Po obsáhlých debatách se zpracovateli „královéhradeckého“ posudku, toho dne trvajících bezmála sedm hodin, část obhájců v pátek překvapila: trojice advokátů pedagožky I. S. tento posudek napadla – a zcela odmítla. Zazněla řada výhrad vůči formálním nedostatkům, včetně svévolného sloučení dvou soudem zadávaných posudků do jednoho, a především námitka, že královéhradecká nemocnice nemá znalecké oprávnění pro oblast klinické psychologie – což nelze napravit ani postupem, který nemocnice zvolila: přizváním externího konzultanta. To by prý bylo přípustné v případě vyjádření k některé dílčí oblasti, avšak nikoli pro zpracování celé psychologické části psychiatricko-psychologického posudku.

Advokáti však vytýkají „královéhradeckému“ posudku rovněž nedostatky obsahové. Zásadní námitku mají vůči tomu, že jeho autoři vyloučili možnost šíření indukovaných bludů v rámci náboženského společenství, z čehož vyvozují další závěry. K tomu obhajoba obstarala vyjádření legendárního psychiatra Cyrila Höschla, na jehož učebnici napadaný posudek odhazuje: podle něj se tyto bludy mohou objevovat i v rámci náboženské komunity. Právě její rysy sektářské společenství kolem léčitele neslo. Mezi novými materiály obhajoby však nechybí ani podklady k indukovaným bludům ze zahraničních pracovišť, kde s nimi mají odborníci větší zkušenosti než ti naši. Ti prý za svoji kariéru viděli většinou nejvýše dva tři takové případy; pokud vůbec.

Takzvanou revizi revizního posudku, jež se týká obžalované I. S., objednali advokáti u Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A tamní tým vedený renomovaným psychiatrem Jiřím Rabochem dospěl k závěru, že pedagožka měla rozpoznávací i ovládací schopnosti zcela vymizelé. O tom, zda tento nový posudek připustí jako důkaz, soud rozhodne za měsíc. A od toho se také bude odvíjet další postup v hlavním líčení.

Žalobkyně kritizuje neslušnost advokátů

Státní zástupkyně Jana Murínová netajila překvapení nad postupem obhajoby. „Považuji za problém, že se s tím vytasí na samém konci řízení, kdy jsme už směřovali k uzavření dokazování. Obhajoba ten znalecký posudek nepochybně měla k dispozici, věděla, že takové námitky budou vzneseny – a já považuji za neslušné, že jsme tři dny vyslýchali znalce z Hradce Králové, kteří sem jezdili a trávili tady celé dny,“ ohrazuje se žalobkyně. Má za to, že ke svým výhradám se advokáti mohli zeptat – a znalci vše mohli vysvětlit. Konstatovala, že královéhradecká nemocnice není znalecké pracoviště, se kterým by Městské státní zastupitelství v Praze běžně spolupracovalo – a tudíž je vlastně nezná.

Trvá ale na tom, že „královéhradecký“ posudek byl zpracován přesně podle zadání soudu – a ani toto zadání nepovažuje za chybné. „Hodně záleží na tom, jak to vyhodnotí soud – a přestože zazněly námitky ze strany obhajoby, myslím si, že v mnohém jsou nedůvodné a soud se s nimi vypořádá,“ řekla reportérům před jednací síní. S tím, že když třeba obhajoba upozorňuje na chybějící razítko, stačilo na to upozornit v přítomnosti znalce, který mohl razítko vyndat z tašky a vše ihned vyřešit. „Za mě je to obstrukční jednání, které se snaží oddálit závěr,“ míní Murínová.

Co bude následovat, neodhadne: rozhodnutí soudu lze předvídat těžko. „Je evidentní, že senát se bude radit a bude se seznamovat s novým znaleckým posudkem i s těmi námitkami. Pokud dá za pravdu obhajobě a ten znalecký posudek připustí [jako důkaz], budeme vyslýchat další znalce – nebo řekne, že soud se s námitkami neztotožňuje, ten důkaz vůbec nepřipustí a dokazování skončí za stavu takového, jaký máme. A pak je otázka, jak se k tomu postaví odvolací soud,“ konstatovala žalobkyně. Poznamenala nicméně, že profesora Rabocha, který vedl tým připravující posudek na již čtvrté úrovni, osobně zná „spoustu let“, považuje ho za špičkového odborníka a excelentního znalce – u něhož je sama zvědavá na jeho závěry i na to, jak k nim dospěl.

Za jisté Murínová považuje, že ať u Městského soudu v Praze padne v této kauze jakýkoli verdikt, rozhodně to nebude rozsudek konečný. „K odvolání se schyluje – buď z té, nebo oné strany,“ nepochybuje. „Vrchní soud v Praze se tím nepochybně bude zabývat,“ konstatovala. Je to asi jedna z mála věcí, v nichž jsou žalobkyně a advokáti zajedno.