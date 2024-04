Noční vyražení pro lup do obchodu se zloději nevyplatilo. Zřejmě milovník ústní hygieny a alkoholu po sobě zanechal spíše více škody.

Nešikovný zloděj. | Video: Policie ČR

Dosud neznámý muž se vydal na konci března "nakupovat" do prodejny v ulici Počernická. Tam se krátce po půlnoci vloupal a začal probíhat uličky. V regálu si vybral láhev alkoholu a krabici se zubními pastami. V další uličce se vydal pro více lahví tvrdého alkoholu a postupně se snažil svůj lup odnést. To se mu ale nepovedlo, tak jak by si představoval.

„Nejdříve mu však před pokladnou spadla jedna lahev alkoholu, další ve vestibulu prodejny a zde upustil i krabici se zubními pastami. Při krádeži se pokusil odnést zboží za tisíce korun, ale nakonec největší škodu způsobil rozbitím zboží a poničením dveří v prodejně," uvedla k případu policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Zdroj: Policie ČR

V případu policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádež. V případě dopadení a odsouzení hrozí muži až dva roky vězení.

„Jestliže poznáváte muže zachyceného na kamerovém záznamu, prosím informace předejte operátorům tísňové linky 158, nebo vše oznamte na jakékoliv policejní služebně. Děkujeme za pomoc při pátrání," doplnila Kropáčová.