Recidivista, který byl již v minulosti opakovaně odsouzen, a to i pro zločiny násilného charakteru (jak s podtextem majetkovým, tak sexuálním), nepopírá, že byl na místě, když o 14 let mladší kumpán loni v listopadu zemřel v areálu Nákladového nádraží Žižkov. Trvá ale na tom, že neměl úmysl připravit ho o život. Měl ho rád, dokonce spolu žili jako partneři.

Z trestního spisu plyne, že jeho počínání mohl ovlivnit také psychický stav. Na psychiatrii mu předepsali léky, které ale neužíval. Naopak sám si naordinoval něco jiného: drogy; byl konzumentem pervitinu.

Mlácení tyčí, dušení polštářem

Třiatřicetiletý muž nepřežil hádku, kdy ho nyní souzený Tomáš D. nejenom bil pěstmi, ale také se ozbrojil plastovou trubkou, kterou prý náhodně nahmátl – a osudným se napadenému nakonec stalo dušení polštářem. Tomu se zmlácený muž bránit nemohl: v důsledku předchozího napadení upadl do bezvědomí.

Ani to ale, jak se zdá, běsnění agresora nezastavilo – byť obžalovaný nabízí poněkud odlišnou verzi. Nepopírá, že v místech sloužících jako útočiště rozmanitým existencím se s poškozeným porvali, přičemž konflikt se protáhl. Vysvětluje, že se tak stalo kvůli odcizeným dokladům. V té souvislosti mělo hněv souzeného muže umocnit, že během posledních let o své dokumenty přišel už opakovaně.

Zaplatit za to životem však společník neměl. Tomáš D. trvá na tom, že chtěl jen vědět, kdo chtěl jeho dokumenty získat. Připustil, že konflikt trval delší dobu – a pak si zbitý muž podle něj sám zakryl obličej polštářem. On prý jen ve tmě nepostřehl, že partner neusnul, jak údajně předpokládal, ale dusí se…

Na závěry bude třeba počkat

Hlavní líčení, které předsedkyně senátu Jana Miklová zahájila v minulém týdnu, mělo u městského soudu pokračovat ve čtvrtek 22. srpna po ránu – avšak kvůli omluvě znalkyně byl dopolední program zrušen. V případě odsouzení, pokud by se trestní senát ztotožnil s právní kvalifikací uvedenou v obžalobě, jež hovoří o vraždě provedené zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, by vazebně stíhaný muž byl ohrožen i trestem výjimečným: tedy v délce přesahující dvacet let.

Pro konečné rozhodnutí jsou tudíž závěry znaleckých posudků podstatné – včetně dobrozdání o tom, jak mohl bitý muž vnímat bezvýchodnost své situace (a také jak dlouho vše trvalo ve fázi, kdy ještě byl schopen vnímat, co se odehrává). Vhledem k předchozí léčbě obžalovaného na psychiatrii, dokonce opakované, i jeho náklonnosti k drogám však pro posouzení viny a případné rozhodnutí o trestu mohou být velmi významné rovněž znalecké závěry hodnotící, nakolik byly zachovány jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti.

Jestliže mluvčí soud Adam Wenig Deníku řekl, že vedle čtvrtečního dopoledního programu bylo zrušeno také hlavní líčení plánované na pátek, zdá se, že se konečné prvoinstanční rozhodnutí oddaluje.