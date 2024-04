Sáhnout až k uložení výjimečného trestu, což by trestní zákoník připouštěl, nepovažoval v pátek 5. dubna za nutné senát Městského soudu v Praze, který od počátku pracovního týdne posuzoval okolnosti a souvislosti vraždy s šokujícími okolnostmi, spáchané loni na sklonku června v Dolních Měcholupech. Na chodbě bytového domu byl pobodán muž, jemuž útočník zasadil dvě desítky bodných ran od hlavy až téměř ke koleni. Se smrtelným následkem.

Vězení - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Masivní nůž mimo jiné zasáhl i srdce, plíce a játra. Pachatel navíc umírající oběti odřízl pohlavní orgány. Děsivé okolnosti provázely konflikt mezi cizinci z regionu na východ od Slovenska. Devětatřicetiletý Anatolii M. nyní slyšel od soudkyně Vlasty Langhamerové verdikt: trest odnětí svobody v trvání 18 let. Mimo to má být vyhoštěn na neurčito z našeho území. Jistou útěchou mu může být, že vzhledem k pobytu ve vazbě už má započteno tři čtvrtě roku.

Rozhodnutí zatím není pravomocné; dá se předpokládat, že konečný verdikt vynese až odvolací senát Vrchního soudu v Praze. Nezdá se však příliš pravděpodobné, že by prvoinstanční rozsudek výrazněji měnil.

Sok nepřežil zranění nožem. Obžalovaný cizinec tvrdí, že se jen bránil napadení

Trest uložený blíže horní hranici standardní sazby by mohl považovat jak za odpovídající okolnostem posuzovaného skutku, tak korespondující s jinými rozsudky ukládanými za zvlášť závažné zločiny násilného charakteru v kauzách alespoň relativně srovnatelných.

K vraždě došlo v pátek 30. června dvě hodiny před půlnocí v domě v ulici Františka Jansy, kde žila nová partnerka zavražděného. To kriminalistům hodně napovědělo: policie okamžitě začala pátrat po jejím manželovi. Jejich vztah byl sice v troskách a pár se rozváděl, policejní detektivové ale měli od počátku jasno, kdo je je hlavním podezřelým. Hledaný cizinec byl dopaden ještě téže noci: 1. července ho policisté zadrželi na Liberecku. Patnáct kilometrů od stání hranice, upozornil tehdy mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Ubodaný muž v Dolních Měcholupech. Podezřelého dopadli v Libereckém kraji

Anatolii M. sice připustil, že na místě činu byl a dostal se tam s kýmsi do slovního konfliktu, který pak přerostl ve fyzickou potyčku – v jeho podání k tomu došlo z viny protivníka – podrobnosti si prý ale nepamatuje.

Odmítl také, že by si na oběť počíhal a vraždil ze msty pramenící z žárlivosti. Uvedl, že šlo o náhodné setkání, přičemž on protivníka neznal – a o jeho vztahu ke své manželce se dozvěděl až po svém zadržení. Trestní senát mu však neuvěřil. Pro to, že by útoku nožem předcházela pranice, nebo se zaskočený poškozený alespoň snažil bránit či se minimálně pokoušel krýt, nenašel žádný doklad.