Zásadní pro rozhodnutí o vině a případném trestu je pro soud zjištění, zda souzené ženy byly v době skutku příčetné. Zda jejich rozpoznávací a ovládací schopnosti zůstaly alespoň částečně zachovány, anebo byly zcela vymizelé (v takovém případě dotyčný nenese za své činy odpovědnost, a tak ho ani nelze poslat do výkonu trestu). V rámci hlavního líčení, které začalo loni na jaře, po již prakticky dokončeném dokazování, vystoupili na podzim v jednací síni znalci z odvětví psychiatrie a psychologie. Experti, kteří své posudky vypracovali v rámci přípravného řízení (a ty následně byly k dispozici státní zástupkyni Janě Murínové), a jejich kolegové, zkoumající obžalované později z podnětu obhajoby, se na svých závěrech zásadně neshodli. A každý setrvával na stanovisku, k němuž dospěl právě on. Trestní senát v čele s předsedkyní Daniellou Sarah Sotolářovou tak neměl jinou možnost: nechat vypracovat revizní posudky. Zadal je znaleckému ústavu v Hradci Králové.

Ústavní posudek se od vyjádření jednotlivých znalců liší tím, že je kolektivním dílem týmu daného ústavu. Má tak větší váhu nežli závěry znalce-jednotlivce, protože je založen na shodě celé skupiny spolupracujících expertů, kteří k výsledku dospějí po vzájemných konzultacích. Soudkyně Sotolářová původně oznámila, že závěry znalců z Hradce Králové k pražsko-kutnohorské kauze mají týt k dispozici nyní lednu – ale od řešitelského týmu získala informaci, že by mohly být dodány už v průběhu loňského prosince.

Nestalo se jedno ani druhé. Revizní posudek není k dispozici ani nyní, kdy Sotolářová zrušila jednání původně nařízené na 30. ledna. V pondělí 29. ledna to Deníku potvrdil mluvčí soudu Adam Wenig. „Dosud nebyl vypracován zadaný revizní znalecký posudek,“ vysvětlil důvod odročení. S tím, že zatím jen bylo nařízené jednání zrušeno; informace o novém termínu ještě k dispozici nejsou.

Příběh s bizarními rysy se začal psát předloni na počátku října – alespoň tedy do policejních protokolů. Ve skutečnosti se začal odvíjet podstatně dřív. Tehdy se ale na policejní služebnu v Praze dostavily dvě ženy – doktorka pedagogiky v důchodu a o 34 let mladší středočeská zubařka – s tím, že v kantorčině bytě na Hájích leží mrtvé tělo, které by tam nemělo být. Totiž, tedy a tak: nejprve tam být mělo, s tím se počítalo; pak už ale ne.

Obě ženy vypověděly, že léčitele zubařka přivezla z Kutné Hory do pražského bytu pedagožky, kde se mělo odehrát to, co bylo předem domluveno: měl opustit tento svět, který ho zklamal, s odchodem „domů“. Očima většinové společnosti: vlastně mělo jít o pomoc při sebevraždě. To si však ženy, ovlivněné myšlenkovým světem léčitele (či přinejmenším jeho slovy), zřejmě nepřipouštěly. Stehně jako jim nepřišlo jim na mysl, že dělají něco, co je v rozporu se zákonem. Podle toho, co vyplynulo z jednání soudu, respektovaly pokyny svého guru, o jehož slovech se neuvažuje; natož aby se pochybovalo.

Zubařka tedy obstarala utišující prostředky, které prý léčitel sám pozřel, přičemž využil celý obsah balení. Pak muži vysvlečenému donaha pomocí skalpelů přinesených ze své kutnohorské ordinace otevřela krvácející rány v třísle a na paži. Počítalo se s vykrvácením – nicméně podle poznatků z pitvy dotyčný podlehl otravě léky. Definitivní konec měl přijít v posledním objetí léčitele a zubařky, která figurovala jako partnerka zesnulého (a dokonce si nechala úředně změnit příjmení, aby se i bez sňatku jmenovala stejně jako on). U soudu se ale ukázalo, že se stala spíš obětí manipulace, sexuálního zneužívání, domácího násilí – a zneužívání nejen fyzického, ale i psychického.

Souzené ženy (obě s vysokoškolským vzděláním a doktorskými tituly) z dřívějších slov léčitele usoudily, že společně s jeho „duší“ zmizí i tělo. Když se tak nestalo a mrtvola stále ležela na posteli, vydaly se na nejbližší policejní služebnu, aby věc ohlásily. Předtím ale ještě vzorně uklidily, což také patřilo k pravidlům, na kterých léčitel bazíroval (stejně jako třeba na respektování jím předkládaných pravidel životosprávy, na cvičení s masivní denní dávkou kliků či třeba na otužování).

Policisté jejich oznámení zprvu přijali rezervovaně – když ale hlídka vyslaná prověřit situaci ohlásila, že na udané adrese vše odpovídá popisu situace, rozjelo se klasické vyšetřování. Původně obě ženy putovaly do vazby, nyní už obě čekají na verdikt soudu na svobodě. Zubařka dokonce přednedávnem obnovila provoz ordinace v Kutné Hoře.