Velmi závažným případem týrání zvířat se zabývali pražští kriminalisté. Vše začalo před deseti lety, v březnu loňského roku případ pokračoval návrhem na podání obžaloby. Více než ročním pátráním detektivové zpětně zjistili, že si tehdy osmadvacetiletá žena založila živnost na chov, výcvik a prodej psů. Její podnikání ale nebylo pro psy vůbec šťastné.

Odhalení týrání psů v Praze. | Foto: Policie ČR

Žena chovala desítky pejsků v naprosto nevhodných podmínkách, týrala a způsobila jim značné útrapy. Zvířata byla bez poskytnutí jakékoliv základní péče o chrup a srst, bez dostatečné hygieny i poskytnutí základní veterinární péče.

Psi žili ve výkalech a moči, jejich jídlo i voda bylo kontaminováno a to jim způsobilo různé nemoci, jako třeba pneumonii. Několik psů pobývalo ve velmi stísněných prostorách, kde docházelo k potyčkám a zraněním, na jejichž následky poté umírali.

Přes devadesát psů žilo mezi výkaly nebo v kotcích, policie zadržela dvě ženy

„V průběhu zmiňovaných deseti let žena čtyřnohé svěřence plemene biewer a yorkšír terier opakovaně atakovala, a to tak, že s nimi házela o zem a kopala do nich. Vzniklá zranění však nijak neřešila. Psi mimo jiné polévala studenou vodou, až se klepali strachy a zimou. Vlivem výše uvedených nevyhovujících faktorů došlo k úmrtí neurčitého počtu, nejméně však deseti psů," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Otřesné týrání nebohých zvířat pokračovalo, policisté v souvislosti s případem zároveň odhalili, že žena chovala čtyřletou fenku dlouhosrsté čivavy, které pomocí gumičky přichytila na dva týdny ocas k břichu tak, aby ulehčila možnému spáření hárající feny s ostatními psy.

Tím způsobila feně poranění tkáně, rozsáhlé řezné poranění, trýznivou a krutou bolest a poranění vnitřních orgánů. Zranění nijak neřešila a fenka tak v průběhu několika měsíců pošla. Před svou smrtí však ještě dokázala porodit štěňata, která chovatelka ihned prodala.

Další narozená štěňata pak neoprávněně prezentovala jako čistokrevná s falešným průkazem původu i průkazem očkovacím.

VIDEO: Obchod se psy z množíren vynesl dvěma ženám podmíněné tresty

„Na celý smutný případ upozornili policisty pracovníci Úřadu městské části Prahy 16, kteří prověřovali ženu v jiné věci. V místě bydliště ji v tu chvíli nezastihli, nicméně si před domem všimli torza štěněte v igelitové tašce a mnoha psů v klecích," vysvětlil Rybanský.

Podle Rybanského byla žena obžalována pro trestné činy týrání zvířat a chov zvířat v nevhodných podmínkách pokud bude odsouzena, hrozí ji až osmiletý trest odnětí svobody.

VAROVÁNÍ: Následující záběry nejsou vhodné pro citlivější povahy