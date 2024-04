V Praze se rozplétá případ brutální vraždy, kde žárlivost mohla vést k nevídanému činu. Obžalovaný čelí obvinění z vraždy soka v lásce.

Rozplétat vztahy v komunitě cizinců původem z území někdejšího Sovětského svazu, které skončily vraždou spojenou s odříznutím genitálií soka v lásce, začal v úterý 2. dubna trestní senát Městského soudu v Praze.

Jeho předsedkyně Vlasta Langhamerová na objasňování všech okolností skutku, který před třičtvrtěrokem otřásl Dolními Měcholupy, vyhradila čtyři jednací dny: hlavní líčení nařídila až do pátku. Vazebně stíhaný sice připouští, že se loni 30. června večer dostal do konfliktu s usmrceným krajanem – trvá však na tom, že nespáchal mord v té podobě, jak je uvedeno v obžalobě: nejen zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, ale také za zavrženíhodné pohnutky – a mimo to s rozmyslem.

K činu došlo kolem 22. hodiny u vstupu do jednoho z bytových domů v ulici Františka Jansy. Tehdy osmatřicetiletý útočník si podle závěrů kriminalistů i státního zastupitelství počíhal na nového partnera své manželky, s níž se rozváděl, a s masivním nožem v ruce ho napadl, aby se pomstil.

Poškozený utržil dvě desítky bodných ran po celém těle; osudným se mu stala poranění v oblast hrudníku, kde čepel zasáhla i srdce. Stejně jako další důležité orgány.

Případ zvlášť surové vraždy v Dolních Měcholupech. Bylo zahájeno trestní stíhání

Rozruch mord vyvolal zvláště v souvislosti s odříznutím genitálií – byť loni v létě, kdy o případu informovala, policie tuto informaci nepotvrdila. Podle znaleckého vyjádření k tomu došlo ještě ve chvíli, kdy oběť žila. Soudní lékaři míní, že se tak stalo zřejmě v závěru útočníkova řádění, kdy už oběť byla parně v bezvědomí.

Předtím si však napadený muž zřejmě po jistou dobu – snad desítky sekund – uvědomoval bezvýchodnost situace a vnímal bolest v souvislosti se způsobenými zraněními.

Žárlivost a touhu po odplatě obžalovaný jako motiv odmítá, stejně jako to, že si na protivníka počíhal, aby mohl zaútočit. Na místo prý dorazil proto, že chtěl s manželkou řešit kontakt s dcerou – a zaujalo ho cizí auto, jež v domovních garážích přijelo na parkovací stání využívané jeho ženou.

Muže, který vystoupil, podle svých slov neznal – a trvá na tom, že se ho jen ptal, proč parkuje právě zde a co je vlastně zač. Uvádí, že slovní komunikace byla napjatá, což muž přičítá přístupu protivníka – a zatímco prošli z garáží na chodbu domu, přerostla ve rvačku.

Ubodaný muž v Dolních Měcholupech. Podezřelého dopadli v Libereckém kraji

Obžalovaný se hájí tím, že se bránil napadení a snažil se útok protivníka zastavit – alespoň na počátku; v té chvíli holýma rukama. Tvrdí, že naposledy si zřetelně pamatuje to, jak mu soupeř srazil brýle a strkal prsty do očí. Co bylo dál, říci pořádně neumí – jen si vybavuje, že když později přišel k sobě, uvědomil si že by mohl mít kvůli rvačce opletačky s policií. Proto zmizel nejen z místa, ale i u Prahy. Vydal se na Liberecko, kde byl záhy zadržen. Prakticky od počátku kriminalisté věděli, po kom pátrají.

V případě uznání viny ve smyslu obžaloby může být ve hře trest odnětí svobody v trvání 15 až 20 let nebo i trest výjimečný – tedy přesahující horní hranici standardní sazby.