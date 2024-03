Pražský vrchní soud projednal odvolání sbormistra, který dlouhodobě znásilňoval a zneužíval chlapce ve farním sboru. Soud mu na konci listopadu loňského roku uložil trest čtyř let vězení, ústavní sexuologické léčení a desetiletý zákaz práce s dětmi. Státní zástupkyně zažádala o zpřísnění trestu. Ve středu 27. března mu nakonec vrchní soud uložil šest let vězení. Rozsudek je pravomocný.

Vrchní soud v Praze. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Vrchní soud v Praze ve středu 27. března projednával případ sbormistra, který zneužíval svěřené chlapce. Soudní senát vyloučil z projednávání odvolání veřejnost, aby ochránil identitu obětí. Muž dnes u soudu projevil lítost. "Rozhodnutí soudu budu respektovat, nastoupím do vězení. Vím, že to tam bude těžké, ale zasloužím si to," řekl novinářům pětačtyřicetiletý muž.

Původní trest byl zpřísněn a odsedí si tak šest let namísto čtyř. Zároveň mu byla nařízeno sexuologické ochranné léčení a zákaz práce s dětmi na deset let.

Podle rozsudku měl sbormistr znásilnit nebo zneužít 16 chlapců. Tuto trestnou činnost páchal v letech 2002 až 2012, přičemž skutků byly za ty roky stovky. Muž se po svém zadržení ke skutkům postuplně přiznal a po propuštění z vazby dobrovolně nastoupil do psychiatrické léčebny v Bohnicích.

"Oběti jsou křesťansky založené a byly vedeny k tomu, aby odpouštěly hříchy hříšníkům. To ale není úlohou soudu a státu, který má chránit společnost jako celek bez ohledu na vyznání a víru," prohlásil soudce Miroslav Pavrovský při odůvodnění rozsudku. Zdůraznil, že trestná činnost trvala nezvykle dlouho a že sbormistr nevyhledal odbornou pomoc, která mohla jeho skutky zastavit. "Pokud by byl trest doživotního zákazu práce s dětmi, nepochybně by ho pan obžalovaný musel dostat," poznamenal.

Za znásilnění dítěte hrozí pět až dvanáct let vězení. Soud sbormistrovi ale v listopadu loňského roku uložil trest pod sazbou a to pouze čtyři roky. Zohlednil totiž to, že trestnou činnost spáchal ve stavu zmenšené příčetnosti, před dlouhou dobou a že projevil lítost.

„V hlavním líčení projevil upřímnou lítost, která byla nehraná a skutečně evidentní. Má také upřímnou snahu napravit své jednání," uvedla předsedkyně soudního senátu Silvie Slepičková.

Trestnou činnost páchal muž na různých místech - přímo v budově farnosti, ve svém domě, v autě cestou ze sborové zkoušky, na soustředění sboru v Itálii, na hotelovém pokoji nebo i při cestě vozem na mše v různých kostelích. Jednotlivých dílčích útoků spočívajících v osahávání, masturbaci či orálním sexu byly podle výpovědí malých sboristů stovky. Po letech zaútočil v roce 2021 na svého žáka, kterého učil hře na varhany. Celá jeho trestná činnost poté vyšla najevo náhodou, když jeden ze sboristů vypovídal na policii k jiné trestné věci.

Bývalí zpěváci pak při policejních výpovědích vzpomínali například na to, že lechtání na stehnech a břiše, které postupně přecházelo v hlazení a osahávání rozkroku, nazýval sbormistr "kanadská muka" a vydával je za hru. Jeden ze sboristů vypověděl i to, že se na něm muž pokusil o anální soulož.

Chlapci se dospělé autoritě aktivně nebránili. Počínání jim nebylo příjemné, zároveň se báli, že se o něm někdo dozví. Někteří se později potýkali s depresemi či sebevražednými myšlenkami, sebepoškozováním, výčitkami svědomí, pochybnostmi o své sexuální preferenci a problémy při navazování vztahů s dívkami. Odbornou pomoc ale nevyhledali.