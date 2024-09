„Byl úplně normální krásný den,“ uvedla v jednací síni dcera zesnulé řidičky. S tím, že s matkou si zajely ke kadeřnici a pak se vydaly nakupovat. Vše špatné prý začalo, když stály na červenou před semaforem. Bavily se prý o rodince cyklistů před sebou s tím, že brát děti do provozu v centru není od rodičů zodpovědné – což asi bylo slyšet otevřenými okénky.

Důvěrná kamarádka zesnulé, jež jí prý stejně jako každý den posílala SMS zprávy o tom, co se odehrálo, zmínila, že řidička také zatroubila: bála se, aby jí dvojice dětí nespadla před auto. „Představ si, co se mi stalo: jsem na Bulovce,“ citovala tato svědkyně úvodní zprávu k této události. Pak následovala ještě celá série SMS přibližujících, co se odehrálo a předcházelo cestě na vyšetření. „Můžu vám je ukázat,“ nabídla svědkyně trestnímu senátu.

Různé pohledy na konflikt

Dcera řidičky v jednací síni popsala, co bylo dál: „neskutečnou rychlostí“ se za autem, které mezitím skupinku cyklistů předjelo, vydal otec rodiny. To on potvrzuje se slovy, že chtěl řešit nadávky, jež prý řidička hulákala na jeho ženu a děti. „Vyklonila se z auta a křičela, ať vypadnu s těma dětma a jdeme do pr..le,“ tlumočila manželka obžalovaného Václava S. v jednací síni, co mělo zaznít. A ve své výpovědi potvrdila verzi svého muže: on trvá na tom, že nikoho nenapadl, nebil a nekopal, jak je mu kladeno za vinu, ale sám se bránil napadení. Oba se shodují, že jediný fyzický kontakt, který sám měl s řidičkou, byla chvíle, kdy ji za vlasy odtáhl od sebe, když se na něj sápala, roztrhla mu tričko a poškrábala hrudník.

Jejich verzi částečně (co se odehrávalo, viděl jen na chvilku) potvrdil i svědek Michal P., jenž seděl za volantem auta náhodně jedoucího kolem. A prakticky shodně jako obžalovaný a jeho žena hovoří o části incidentu i jiná svědkyně, jež tudy jela autem cestou z práce. Máchání rukama už ale viděla ve zpětném zrcátku poté, co místo události objela.

Dcera řidičky naopak vypovídá o dramatickém vývoji situace. Když se prý muž na kole přiřítil k jejich vozu, v té době už zamčenému a s vytaženými okénky, přišel ke straně řidiče. „Začal vyhrožovat, mlátil řidítkama a rukama do auta, já začala volat policii,“ uvedla ve shodě s obžalobou. „On zezadu obešel na moji stranu, mamka stáhla moje okénko (asi takhle, ukázala prsty pěticentimetrovou vzdálenost), aby mu řekla, že voláme policii,“ uvedla v jednací síni. On prý sáhl škvírou dovnitř, telefon jí sebral a odhodil na chodník. Pak tedy sama vystoupila, aby si telefon, jemuž pří pádu praskl displej, sebrala – a když se vracela do auta, cyklista ji prý přirazil dveřmi. Naopak protistrana tvrdí, že jí telefon, s nímž dění natáčela, vypadl ven – a když se pro něj hrnula, on přidržel dveře, aby ho jimi nesrazila. S tím, že slečně telefon podá.

Posléze přišla vrcholná fáze projednávané strkanice. Zatímco muž tvrdí, že když chtěl u auta vysvětlit pořvávání na svou rodinu, napaden byl řidičkou on a poté, co mu roztrhla tričko a poškrábala hrudník, ženu za vlasy odtáhl od sebe, její dcera viděla něco docela jiného.

„Maminka vystoupila z auta – a…“ následovala dlouhá pauza. Pak se svědkyně zhluboka nadechla a pokračovala: matka ji začala bránit a na muže křičela, proč sahá na její dítě. „On ji vzal levou rukou za vlasy, předklonil, takže se nemohla bránit, bil ji pěstí a kopal,“ řekla s tím, že si postěžovala na nezájem okolí: nikdo nepomohl, nezasáhla ani cyklistova manželka. Ani policejní hlídka ještě nebyla na dohled. „Já volala tátovi,“ uvedla mladá žena.

Policejní záběry chybějí

Cyklista, jenž podle svých slov také přivolal policii, pak s rodinou poodjeli a zastavili se u již přijíždějícího policejního auta; k němu pak dojela i řidička fiatu. Za přítomnosti policistů byl manžel a otec žen z auta několikrát v telefonickém kontaktu s cyklistou; na dálku ho vyzýval, ať jeho blízké odškodní za utrpěnou újmu. O tom však u soudu hovořili jen on sám a obžalovaný; zasahující policisté to nerozebírali. Jen stručně konstatovali, že se snažili rozhádané strany uklidnit.

Jeden z členů hlídky konstatoval, že tohle je situace, jaké ve službě řeší každodenně. A doporučení lékařské prohlídky patří ke standardnímu postupu. Stejně jako je standardní dohlédnout, aby místo incidentu protivníci neopouštěli současně.

Volat zdravotníky neměli policisté důvod: vidět byly jen oděrka a pár vytržených vlasů. „Žena uváděla, že ji bolí hlava ve vlasaté části, dceři měl cyklista poškodit mobil,“ vybavil si jeden z členů hlídky. Vzpomněl si i na podstatu sporu: „Paní měla něco křičet na cyklisty, že překážejí, on ji měl tahat za vlasy.“ Atmosféru na místě pak osvětlil v jednací síni několika slovy: „Všichni byli nas.aní a jedna strana obviňovala druhou.“ Oba policisté měli na uniformách kamery pořizující záznam, tehdy se však situace zdála natolik obyčejnou, že záběry nikdo nestáhl. Standardně pak byly po měsíci smazány. Když se pak o ně zajímali kolegové z kriminálky, už bylo pozdě.

Dohady, co doktor věděl

Podle poučení policistů zamířil cyklista do nejbližší Nemocnice na Františku, ženy z auta se rozhodly jet až na urgentní příjem Bulovky. Spolujezdkyně vysvětlila, že jednak jde o jejich spádovou nemocnici, jednak muže z kola už nechtěly mít na očích. Byť řidička zvládla do špitálu dojet a pak ještě cestou z nemocnice zajet k nabíječce, její dcera připomíná, že si už tehdy stěžovala na zdravotní obtíže: „Říkala že ji bolí břicho a cítí se jako na infarkt.

To prý také společně s bolestí hlavy, ramene a holeně ohlásily doktorovi z Bulovky, který je obě prohlížel a posílal i na další vyšetření. Dokonce prý na údery do břicha i hrudníku a pocit jako při infarktu upozorňovaly opakovaně – a dcera řidičky si tedy nedovede vysvětlit, jak se mohlo stát, že v lékařské zprávě je napsáno něco jiného. Ta totiž (s překlepem) uvádí: „Ráno do břicha popírá.“

Informace o útoku na hrudník a břicho však ve své svědecké výpovědi odmítl lékař, který měl na urgentním příjmu službu a obě ženy prohlížel. Trvá na tom, co stojí ve zprávě: pacientka si stěžovala především na bolest hlavy (kvůli možnému poranění hlavy a krční páteře absolvovala i CT vyšetření) a na bolestivost pravého ramene. „Údery do břicha popřela; já se standardně ptal na všechny části těla – na údery do hrudi, do břicha; v té chvíli to popřela,“ zopakoval lékař s tím, že takové dotazy jsou skutečně standardní: v podobných případech rozrušení pacienti často zmíní jen to, co je aktuálně bolí nejvíc.

„Pacientka bez výraznějších potíží byla vyděšená; třásla se. Dostala léky na uklidnění a betablokátor, abychom snížili tachykardii,“ uvedl, za jakých okolností byla propuštěna starší z žen. V té chvíli už na chodbě čekal i jejich manžel a otec. K podlitinám, které jsou na trupu zesnulé vidět na fotografiích z pitvy, lékař uvedl, že obvykle nějakou dobu trvá, „než se to vybarví“. Pacientčin hrudník přitom určitě musel vidět při vyšetření EKG.

Noční návrat do nemocnice

Z nemocnice se přes odbočku k nabíječce jelo rovnou domů – přičemž dcera řidičky na dotaz předsedy senátu vyloučila jakoukoli situaci, kdy by matka moha přijít ke zranění: žádný pád v koupelně, žádná hádka doma; nic takového. „V noci mi volala máma z obýváku,“ připomněla dcera další vývoj. Ano, telefonovala: ať jí v domě sejde dolů pomoci. „Že je jí hrozně špatně, bolí ji mezi prsama, takovou bolest v životě nezažila a je to horší než porod,“ tlumočila matčino vyjádření. Ona přivolala tátu – a protože matka odmítala sanitku, rozhodli se odvézt ji na Bulovku sami.

Stejný doktor, stále ještě ve službě na urgentním příjmu, viděl, že tentokrát je zle. Vypověděl, že se pacientce nejen špatně dýchalo, ale také se řešilo selhání srdce. Byla proto hospitalizována na kardiologii; odtud ji pak lékaři nechali převézt ke specializované péči do Institutu klinické a experimentální medicíny. Žena, která si na problémy se srdcem nikdy dříve nestěžovala, tam však navzdory zavedení podpory oběhu zemřela.

Selhání srdce, zranění orgánů

Příčinou selhání srdce byla podle expertů Tako-tsubo kardiomyopatie, v laické veřejnosti označovaná jako „syndrom zlomeného srdce“. Primář Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Lipš vysvětlil, že typickými spouštěči mohou být prožitky jako například zemětřesení, ztráta zaměstnání, napadení či domácí násilí, ale třeba i enormní fyzické vypětí. Právě na základě této informace dává předseda senátu Lázna ke zvážení, zda by věc neměl řešit soud vyšší instance, jestliže nelze vyloučit úmrtí jako přímý následek napadení.

Následná pitva odhalila také traumata v břišní dutině – především trhlinu střeva, poškození ledviny, či zranění v okolí vaječníků. Jde o předpokládané následky fyzického napadení, které státní zástupkyně Tereza Sloviočková spojuje s útokem cyklisty. Nicméně Lipš jako znalec připustil, že tato zranění by mohla vzniknout i bez vnějšího podnětu, tady samovolně: jako důsledek nedostatečného prokrvení vlivem selhávajícího oběhu.