Nezletilého cizince, který loni v létě podle obžaloby brutálně zbil a pokusil se znásilnit ženu na autobusové zastávce v pražské Hostivaři, potrestal soud čtyřmi lety vězení. Verdikt není pravomocný.

Jméno obžalovaného mladistvého ani žádné informace, které by mohly vést k odhalení jeho totožnosti, nelze podle zákona zveřejnit.

Dospělému pachateli by mohl pražský městský soud uložit za pokus o znásilnění se smrtelným následkem až 18 let vězení. Mladíkovi ale vzhledem k jeho věku hrozilo nanejvýš pětileté odnětí svobody. Tento maximální možný trest pro něj také žádala státní zástupkyně, k uložení trestu na horní hranici sazby ale podle soudu nebyly splněné zákonné podmínky. Mladík se odvolal proti výroku o vině, trestu i náhradě škody - rozsudek mu stanovil povinnost uhradit napadené ženě celkem 457.000 Kč s úroky.

Mladík na osmatřicetiletou ženu zaútočil v noci 12. srpna 2023 v Doupovské ulici v Praze 10, kde čekala před 02:00 na příjezd své matky, se kterou si naplánovaly výlet. Ženy se nejprve zeptal, v kolik jede příští autobus, a když mu odpověděla, bez varování ji napadl. Opakovanými údery pěstí a rdoušením jí přivodil bezvědomí a bezvládnou ji pak odtáhl do křoví, kde ji podle rozsudku svlékl a položil na záda. Po příjezdu policie utekl a na místě zanechal jak svoje doklady, tak i své oblečení.

"Pro naplnění svého cíle, který byl nepochybně sexuální, užil naprosto nepochopitelných brutálních prostředků," konstatovala soudkyně Kateřina Hayes. Podle ní mladík od počátku zamýšlel uvést svou oběť do bezvědomí, tedy do stavu bezbrannosti, aby ji mohl znásilnit. Připomněla, že od svých šesti do 12 let chodil organizovaně boxovat, takže věděl, jaký budou mít jeho údery účinek. Soudkyně zároveň pochválila jak duchapřítomnost čtrnáctiletého chlapce, který si situace všiml z okna a přemluvil svou matku k přivolání policie, tak i rychlost příjezdu policejní hlídky.

Ženě podle rozsudku hrozila smrt, v poloze na zádech totiž mohla vdechnout zvratky. Mladík jí při osmnáctiminutovém útoku zlámal řadu kostí v obličeji, měla také otřes mozku. Musela podstoupit několik operací, trpí posttraumatickým syndromem a doživotně se zřejmě nezbaví dvojitého vidění.

Znalci u mladíka neshledali žádnou sexuální poruchu. Chlapec u soudu sexuální motiv zcela odmítl. Tvrdil, že na ženu zaútočil, protože byl frustrovaný z událostí předešlého večera - ztratil telefon, na večírku pil alkohol a v tramvaji ho napadli neznámí muži - a protože se podle něj vyjádřila rasisticky a vulgárně na úkor jeho národa. Soud mu neuvěřil. Mimo jiné dohledal údajné útočníky z tramvaje, kteří se přiznali k tomu, že spícího mladíka cvrnkli do ucha a utekli. "Mladistvý tyto události zcela účelově přeceňuje a zveličuje. A i kdyby to tak bylo, žádná z těchto okolností ho neomlouvá," podotkla Hayes.

Mladík se hájil také tím, že ženu odtáhl do křoví, aby jí tam poskytl první pomoc. Oblečení se jí podle něj při tomto manévru samo svléklo. Soudkyně to označila za nemožné, a to i vzhledem k tomu, že žena na sobě měla legíny či sportovní podprsenku.

Soud poukázal na to, že chlapec při hlavním líčení neprojevil vůbec žádnou lítost a proces "sledoval se zvědavým zájmem", a to včetně záběrů policejní kamery, která zabrala zkrvavenou ženu bezprostředně po činu. "Nic z toho v něm nevzbouzelo jakoukoliv reakci. Zírá celou dobu naprosto stejně, nemá potřebu klopit oči. Neměl potřebu komentovat důkazy v tom smyslu, že by litoval nebo odsuzoval své jednání. Jediného, koho mladistvý lituje, je sám sebe," poznamenala Hayes.

Soudkyně zmínila, že mladík s ukrajinskou národností do Česka přijel s celou rodinou několik dní po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Právě proto, že tu celá jeho rodina setrvává kvůli válečnému konfliktu, jej nelze vyhostit. "Zneužil pohostinnosti, které se mu dostalo v České republice, kde byl přijat jako uprchlík a kde mu bylo umožněno dokončit základní vzdělání. Obrátil svou fyzickou sílu vůči bezbranné ženě a zaútočil na hodnoty, pro které v Česku je a pro které ho tu chráníme - na lidský život," uzavřela.

