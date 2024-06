Mediální pozornost přitahuje i fakt, že ani muž, který by měl do jednací síně přijít vypovídat a odpovídat na otázky soudce Ondřeje Lázny, není úplně bezejmennou postavou z davu. Je vcelku známý v pražském fotbalovém prostředí – byť na omylu by byl ten, kdo by se chtěl rozhlížet mezi populárními hráči.

Těžko pochopitelný konflikt

Co se 29. srpna 2022 odehrálo v centru Prahy na Smetanově nábřeží, a zejména pak po průjezdu Křižovnickou v ulici 17. listopadu, za jakých okolností k tomu došlo a jaká je příhodná právní kvalifikace, bude posuzovat soud.

Zatím je známo, že matka s dcerou seděly v autě – a zřejmě při čekání před semaforem nedaleko Karlova mostu se dostaly do konfliktu s rodinou s dětmi na kolech. Alespoň zveřejněné údaje hovoří o tom, že si ženy ve voze povídaly o chování dětí, ale i o odpovědnosti rodičů, kteří je berou na cyklistickou projížďku do provozu v centru metropole, kde je silnice ucpaná auty.

To prý přes otevřené okénko zaslechla matka dětí – a údajně měla manželovi říci, že na členy rodiny řidička najížděla na Smetanově nábřeží. Když padla zelená a auto se rozjelo, nebyl konec – vše vlastně teprve začínalo.

Dcera řidičky popisuje, jak se cyklista za nimi vyřítil – a začal jejich vůz pronásledovat. Později prý dokonce použil kolo jako zbraň: poblíž Rudolfina údajně bušil do auta řidítky. Podle slov mladé ženy jí přes okénko vytrhl telefon, kterým se snažila přivolat policii, a pohodil přístroj na ulici. Ona si ho chtěla jít vzít, avšak muž ji prý tloukl dveřmi auta.

V té chvíli vystoupila i matka, aby šla dceři na pomoc. To už se však strhla vážná potyčka. „On ji chytil za vlasy a předklonil ji, aby se nemohla bránit,“ nabízí své svědectví dcera zesnulé. Přičemž hovoří o silných úderech pěstí i o kopancích; o mlácení zaměřeném na břicho i hrudník matky. A o tom, že i ona sama schytala pár ran, když se mámu snažila bránit.

Potvrzuje, že manželka a děti cyklisty se do pranice nezapojily, i když mezitím také dojely na místo incidentu; hovoří pouze o slovním napadání. Rovněž muž však byl zraněn; lehce. Měl také roztržené tričko. A byl to on, kdo mávl na náhodně projíždějící hlídku policie. Hovoří o tom, ze napaden byl on sám. Odmítl, že by se dopustil brutálního útoku; zranění ženy by snad mohlo souviset s pádem na řidítka jeho kola, když před ní ustupoval. Konflikt zaznamenalo i několik svědků; lidé kolem však do něj nezasáhli.

Podmínka se zdá dceři málo

Jestliže starší z žen následně 1. září září zemřela, její dcera má jasno: podlehla vnitřním zraněním, která jí surovec způsobil. Členové rodiny ji kvůli bolestem břicha odvezli do Nemocnice Na Bulovce; smrt ji však zastihla v Institutu klinické a experimentální medicíny, kam ji lékaři nechali převézt.

Na rozdíl od přesvědčení rodiny měly orgány činné v trestním řízení k dispozici jiné vyhodnocení: svou roli sehrálo onemocnění srdce. Úmrtí tak nelze považovat za následek útoku, byť znalecký posudek popisuje i zranění s ním související. Včetně poranění tenkého střeva.

Pro případ úmyslně způsobené těžké těžké újmy na zdraví se smrtelným následkem stanoví trestní zákoník pobyt za mřížemi v rozpětí od osmi do šestnácti let – v daném případě nicméně státní zastupitelství navrhuje uložení trestu podmíněného. Tři roky s nejdelší možnou zkušení dobou: pětiletou. Základní sazba za těžké ublížení na zdraví představuje podle zákoníku odnětí svobody na tři až deset let.

S návrhem uvedeným v obžalobě dcera zesnulé zásadně nesouhlasí. Srovnává to s tresty známými z jiných kauz – a představovala by si verdikt podstatně přísnější.