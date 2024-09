Co se 29. srpna 2022 odpoledne odehrávalo postupně v Křižovnické a pak v ulici 17.listopadu, má rozřešit soud. Nicméně nejenom z výtržnictví, ale i z těžkého ublížení na zdraví státní zástupkyně Tereza Sloviočková obžalovala nyní 46letého Václava S.

Ten vinu odmítá s tím, že on sám byl napaden a stal se obětí: poté, co na něj žena z auta vyběhla, měl roztržené tričko a šrám na hrudníku. Musel se tedy bránit; dokonce prý jen mírně, protože se právě zotavoval po operaci kolene – a i chůze mu podle jeho slov činila obtíže. Rozhodně tedy nemohl do nikoho kopat, jak uvádí dcera řidičky, která jela v autě jako spolujezdkyně.

Případ pouličního konfliktu s tragickým vyústěním, který na místě za naprosto banální pokládala i policejní hlídka, již přivolaly obě strany, přilákal také pozornost lidí pohybujících se kolem nalajnovaných trávníků. Není totiž tajemstvím, že obžalobě z těžkého ublížení na zdraví čelí muž pracující jako fotbalový trenér – a byť jeho angažmá doznalo v létě změn, mezi rodiči mladých fotbalistů Deník zaznamenal otázku: jaký člověk mohl zastávat post trenéra – a to i u dětí?

Nejde o muže, kterého by bylo možno označit jako psychopata; ba ani za problémového. Psycholog a primář oddělení v Ústřední vojenské nemocnici Jiří Klose, který u soudu představil závěry, k nimž dospěl v rámci společného zkoumání se znalcem z odvětví psychiatrie a primářem ve stejné nemocnici Vlastimilem Tichým, uvedl, že obžalovaný netrpí ani netrpěl duševní chorobou, ale ani poruchou osobnosti nebo závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách. „Psychiatr tedy nenavrhuje žádná léčebná opatření,“ konstatoval Klose.

Podle jeho slov se při konfliktu s poškozenou projevil prostý, nikoli patický afekt, který akcentoval osobnostní rysy. Jeho vlivem byly ovládací schopnosti vymizelé zhruba z poloviny – což ovšem znalec Klose označil za mírné. „Snížení ano, ale nepodstatné, upřesnil na dotaz soudce Ondřeje Lázny. Rozpoznávací schopnosti zůstaly zcela zachovány. Lze tady hovořit o plné příčetnosti.

Vyšetřovaný není osobou primárně pudově agresivní, který by jednal bez jakékoli provokace, konstatovali znalci. Trestné jednání, pokud mu bude prokázáno, lze tedy podle jejich zjištění vnímat jako chování situační, spojené se silnou afektivní reakcí. Klose zmínil, že šlo o nečekaný konflikt s pravděpodobným podílem poškozené, kdy převážil afekt se zkratovou reakcí, sníženou soudností a nedomýšlením následků. Že šlo situační jednání, Klose obzvlášť zdůraznil. „Obžalovaný není disponován k primární agresi,“ konstatoval.

Konflikt mezi cyklistou a řidičkou patrně odstartovaly kritické poznámky, či sad dokonce pokřikování, které z vozu zazněly na adresu rodiny se dvěma dětmi na kolech. Za autem, které skupinku cyklistů předjelo, pak otec rodiny vyšlápl, aby si vše s posádkou vyříkal. Na tom, jak se pak konflikt vyvíjel, se obě strany neshodnou.

Zatímco dcera řidičky uvádí, že její matku cyklista bil pěstí a kopal do ní špičkou nohy i kolenem, obžalovaný trvá na tom, že jen od sebe útočící ženu za vlasy odtáhl; nic víc. Jestliže pozdější pitva odhalila zranění vnitřních orgánů včetně trhliny střeva, jde podle něj o zranění, k nimž musela přijít za jiných okolností a jinde. Znalec Michal Lipš, který je primářem anesteziologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, dokonce nevyloučil, že by mohlo jít i o důsledek špatného prokrvení orgánů vlivem oběhové nedostatečnosti. Ženu totiž v noci po konfliktu rodina odvezla do nemocnice kvůli potížím s dýcháním a se srdcem – a pacientka posléze podlehla právě „syndromu zlomeného srdce“: Tako-tsubo kardiomyopatii. To podle Lipšových slov mohou nastartovat různé podněty – třeba i napadení.

Případ budí pozornost nejenom tím, co se odehrálo, následkem a zápletkami kolem řešení před soudem, ale i postavami aktérů. Neznámou osobou totiž není jen souzený cyklista. Spolujezdkyní z auta a dcerou zesnulé řidičky je modelka, která se v době tragédie chystala na vyvrcholení účasti v soutěži krásy. To připomněla i ve při své výpovědi v jednací síni: „Neměla jsem mámu – a do toho jsem ještě byla na soutěži, která vám má zajistit kariéru.“ Právě její informace o případu se rozšířily po sociálních sítích i do médií.