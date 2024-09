Případ sice začal řešit Obvodní soud pro Prahu 1, nicméně po dvou jednacích dnech a výsleších žijících účastníků, většiny svědků i části znalců předseda trestního senátu Ondřej Lázna zapochyboval, zda má pokračovat: možná by případ patřil vyšší instanci. Konkrétně Městskému soudu v Praze. Předává tedy spis Vrchnímu soudu v Praze, aby rozhodl. Teprve po vyřešení formální stránky má dále pokračovat projednávání věci samotné.

Aktéři potyčky, která se 29. srpna 2022 strhla z banální pohnutky (prý kvůli kritické poznámce či snad pokřikování z auta na adresu cyklistické rodiny) u židovských hřbitovů, i slyšení svědci nabízejí dvě zásadně odlišné verze. Že se do sebe pustili muž s kolem a žena, která vyskočila od volantu, nikdo nezpochybňuje.

Zatímco však státní zástupkyně Tereza Sloviočková dnes 46letého Václava S. obžalovala nejen z výtržnictví, ale i těžkého ublížení na zdraví, přičemž nepochybuje o slovech dcery řidičky, sedící na místě spolujezdce, že cyklista její matku surově napadl – pěstmi, kopáním špičkou nohy i kolenem (a takto ji bil do hlavy, hrudníku i břicha) – obžalovaný tvá na tom, že se jen bránil. Uvedl, že jediným fyzickým kontaktem z jeho strany byl moment, když od sebe za vlasy odtáhl útočící ženu, která se na něj vrhla, roztrhla mu tričko a poškrábala hrudník. To v jednací síni potvrdila nejen manželka Václava S., ale některé jimi uvádění momenty se zdály potvrzovat i svědecké výpovědi řidiče a řidičky z aut projíždějících kolem.

Úmrtí navzdory špičkové péči

I když se řidička s dcerou večer po incidentu nechaly prohlédnout na Bulovce, starší z nich tam ještě během noci rodina vezla zpět. S bolestmi na hrudi a dušností byla žena přijata na kardiologii, posléze ji lékaři nechali převézt do Institutu klinické a experimentální medicíny. Ani vysoce specializovaná péče ji však nezachránila. Pacientka podlehla selhání srdce, přičemž podle závěru expertů byla příčinou smrti Tako-tsubo kardiomyopatie – laicky řečeno „syndrom zlomeného srdce“.

Pitva pak odhalila poranění orgánů v oblasti břicha; včetně natržení tenkého střeva. Právě v souvislosti s nimi žalobkyně Sloviočková stíhá Václava S. pro těžké ublížení na zdraví. Smrt poškozené mu však za vinu neklade – a tak se již při červnovém zahájení hlavního líčení nechala slyšet, že bude navrhovat podmínku: tři roky s odkladem na zkušební dobu v trvání pěti let.

Nyní může být všechno jinak: soudce Lázna reagoval na slova znalce Michala Lipše, z nichž dovozuje, že srdeční selhání může být následkem fyzického napadení. Teď tedy podle slov předsedy senátu „visí ve vzduchu“ smrtelný následek. „Je otázka, zda je tam příčinný vztah,“ poznamenal Lázna.

Zdůraznil současně, že pokud by se tak stalo, jednalo by se o zavinění z nedbalosti. „Jinak by šlo o vraždu,“ připomněl, jaká právní kvalifikace by připadala v úvahu, kdyby věc byla posouzena jako úmyslný trestný čin. Míní, že v případě prokázání příčinné souvislosti projednávaného skutku s úmrtím poškozené by se na případ mělo pohlížet podobně jako na dopravní nehodu se smrtelným následkem: pachatel nikoho zabít nechtěl, leč stalo se.

Podle zkušenosti Deníku by však nemuselo být vyloučeno ani posouzení jako „vražda v nepřímém úmyslu“ (možného následku si pachatel musel nebo mohl být vědom). Mohlo by se také stavět na případném argumentu zavrženíhodného jednání poškozené osoby. Avšak naproti tomu nelze vyloučit ani zproštění obžaloby – v případě prokázání neviny nebo při uplatnění zásady in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obžalovaného). Zdá se tedy, že posuzování kauzy je zpět na samém počátku.

„Pokud obžaloba následek s činem nespojuje, je to vůči obžalovanému benevolentní,“ obrátil se soude Lázna ke státní zástupkyni Sloviočkové. Podle něj by Václav S. jako vystudovaný fotbalový trenér měl znát fyziologii námahy – přičemž možná poněkud překvapivě předseda senátu v souvislosti s touto kauzou upozornil, že i z fotbalových trávníků jsou známá úmrtí ve fyzickém vypětí. Podle Lázny je tak na místě, když věc „projde vyššími stupni soudní soustavy“. „Buď to tam skončí, nebo se nám to vrátí,“ poznamenal.

Syndrom zlomeného srdce

Z pěti hodin pondělních výpovědí zaznívajících v jednací síni číslo 22 se zjevně nejdůležitějšími stala slova primáře KARIM neboli Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Lipše, který nabídl detailní poučení o Tako-tsubo kardiomyopatii. Připomněl, že „syndrom zlomeného srdce“ představuje stav, jenž zhruba v polovině případů vede ke smrti v důsledku selhání srdce – avšak na rozdíl třeba od infarktu (kdy jde o jasně prokazatelné ucpání tepny) se v tomto případě následně obtížně hledají doklady při pitvě. Proto ho jako znalce přibraly soudní lékařky.

Postihnout tento syndrom může jak pacienty, které trápí problémy se srdcem, tak není výjimečné, že nastává z plného zdraví. Jako typické spouštěče Lipš připomněl podle údajů z literatury například zemětřesení, ztrátu zaměstnání, napadení či domácí násilí. Právě násilné útoky popisuje odborná literatura jako typický spouštěč možné srdeční příhody – a tato sdělení senát soudce Lázny považoval za stěžejní.

Náchylnější jsou prý psychicky labilní osoby, přičemž hormonálními změnami lze vysvětlit, proč k typičtějšími pacientkám patří postmenopauzální ženy – tedy dámy po padesátce (zesnulé bylo 47 let). „Což ale neznamená, že se to nemůže stát mladším ženám nebo mužům,“ zdůraznil Lipš.

K dotazu soudu připomněl, že jakékoli zranění může vyvolat systém zánětlivé odpovědi, přičemž čím více zranění je, tím intenzivnější to může být. Jako příklad pro přítomné laiky uvedl: když si vymnete kotník, můžete mít i teploty. A záleží na záleží na vnímavosti člověka a odpovědi organismu, „jak se s tím člověk popere“ – a tudíž dokáže vypořádat. Za bezprostřední příčinu smrti poškozené Lipš označil tento syndrom. „Nevíme, jestli hlavní příčinou byl stres, nebo fyzické trauma; zřejmě kombinace,“ poznamenal s tím, že další zranění mohla vést ke zhoršení zdravotního stavu, který vedl až k zástavě oběhu.

Jestliže se stav pacientky horšil navzdory intenzivní léčbě včetně zavedení podpory krevního oběhu, jedním z důvodů podle mínění experta mohla být – a asi i byla – patologie v dutině břišní. Tam pitva odhalila poranění několika orgánů včetně trhliny střeva, což by odpovídalo následkům napadení. Na druhou stranu Lipš připomněl zkušenosti, podle nichž zjištěná poranění v břišní dutině mohla vzniknout i sekundárně: jako důsledek nedostatečného prokrvení vlivem selhávajícího oběhu. Nicméně – i když mohou vzniknout i bez traumatu, soudní lékařky se přiklonily k tomu, že asi šlo spíše o následek úrazu.

Zjištěná trhlina střeva je další trauma pro organismus, na který tělo reaguje aktivací zánětu. Vedla tedy ke zhoršení stavu, i když bez problémů se srdcem by tohle zranění nevedlo k její smrti. Projevilo by se později – a stav by byl řešitelný konzervativně nebo chirurgickým zákrokem.

K léčbě zesnulé pacientky na Bulovce a pak v IKEMu Lipš uvedl, že při prostudování dokumentace nenašel žádné pochybení.