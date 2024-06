Nesouhlasím s tím, co je uvedeno v obžalobě. To jsou slova, jimiž 46letý Václav S. ve středu 25. června u Obvodního soudu pro Prahu 1 odmítl, že by v centru Prahy bil pěstí a kopal podobně starou řidičku, s níž se 29. srpna 2022 dostala v rámci silničního provozu do konfliktu jeho rodina.

Trvá na tom, že tím, kdo čelil napadení, byl právě on. A na tom, že on v životě nikdy nikoho nekopl; ani při svém milovaném fotbalu. Zdůraznil, že tenkrát by toho ani nebyl schopen, jelikož se zotavoval po operaci kolene. Mohl prý jen rehabilitovat šlapáním na kole, nedokázal ani vyšlapat schody. I běhat prý znovu začal až následujícího roku v březnu.

Se státní zástupkyní Terezou Sloviočkovou se souzený muž shodne prakticky jen na tom, na místě incidentu poblíž židovských hřbitovů byl. A že on před potyčkou seděl na kole, zatímco druhá účastnice konfliktu za volantem malého Fiatu 500. Jinak byly v jednací síni číslo 22 slyšet dva dosti odlišné příběhy.

Postoj Václava S. však pro žalobkyni není překvapením: na své verzi trvá od počátku. A se znalostí dalších svědectví i důkazů, jimiž se trestní senát teprve bude zabývat 2. září, nemá Sloviočková pochybnosti: ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví ho viní oprávněně.

Třebaže poškozená během dvou dnů zemřela, její úmrtí obžalovanému za vinu neklade. Odkazuje v té souvislosti na znalecké posudky. Leccos však napoví i fakt, že i když do obžaloby souvislost s útokem sepsala zjištěná poranění v oblasti břicha – včetně natržení tenkého střeva – v jednací síni zaznělo, že z Bulovky, kam ji přivezla rodina, byla pacientka převezena do péče kardiologů Institutu klinické a experimentální medicíny. Jako trest Sloviočková navrhuje podmínku: tři roky s odkladem na zkušební dobu v trvání pěti let.

Osudové náhodné setkání

Osudného dne žena s tehdy 19letou dcerou jely autem z nákupu domů na Prahu 9. Rodiče se dvěma dětmi školního věku na kolech šlapali z domova v Michli na Letnou; matka obžalovaného je pozvala k sobě na večeři. Cesty obou výprav se střetly na silnici poblíž Karlova mostu. Incident začal slovním konfliktem mezi posádkou auta a ženou Václava S.

Snad zazněly nějaké výtky reagující na to, že ve chvíli, kdy padla na semaforu zelená, měla devítiletá dvojčata problém s dost rychlým a stabilním rozjezdem, snad připomínek bylo víc a ráznější. Obžalovaný tlumočil údajné vyjádření manželky (která jako svědkyně teprve bude vypovídat), že matka s dcerou měly z auta hulákat na jeho děti, ať „táhnou do pr.ele“ a „chcí.nou“. Vyptal se ženy, o jaké auto šlo (sám si ho totiž nevšiml) a vyšlápl za ním, aby si vše vyříkal s posádkou. „Chtěl jsem vysvětlení,“ řekl v jednací síni.

Podle obžaloby poté, co auto dostihl, tloukl na okénko dveří na straně řidičky. Pak přeběhl na stranu spolujezdkyně, kde její dcera mobilem natáčela záznam. Telefon jí přes stažené okénko vytrhl z ruky a pohodil na silnici. Když dívka chtěla vystoupit a jít si přístroj sebrat, podle obžaloby ji přirazil dveřmi auta.

Následně se soustředil na matku, která z auta vyběhla dceři na pomoc. Měl ji držet v předklonu, mlátit pěstí a kopat kolenem. To souzený muž odmítá. Podle něj byl konflikt převážně slovní; on pouze připouští, že ženu odtáhl za vlasy, když se na něj sápala, roztrhla mu tričko a poškrábala hrudník.

Souzený: to já byl napaden

Václav S. vypovídá, že setkání s posádkou auta měl dvě. V reakci na hádku, z níž za sebou slyšel jen hluk, vyšlápl za vozem, který mu manželka popsala. A ano, dostihl a klepal na okénko u řidičky.

„Chtěl jsem se zeptat, proč nadává mým dětem. Proč jim přeje smrt,“ vysvětloval. „Okamžitě jsem se dočkal zvednutého prostředníčku, ona na mě najela; z okénka spolujezdce na mě pořvávala slečna,“ řekl v jednací síni. Prý se opřel auto, když se na svou levou nohu nemohl po operaci spolehnout, avšak řidička šlápla na plyn a odjela.

Mezitím ho dojel zbytek rodiny, a tak čtyřčlenná cyklovýprava pokračovala v cestě. Náhle se však „vyřítilo“ stejné vozidlo a zablokovalo ho: zůstal prý s kolem „skřípnutý“ mezi autem a chodníkem.

„Jak vrazili do obrubníku, slečně vypadl z okénka mobil,“ vypověděl s tím, že říkal, že jí ho podá. Ona však vystupovala – a byla by ho srazila dveřmi, kdyby je nepřidržel. To už se ale na něj vrhla řidička: roztrhla mu triko a poškrábala prsa. On pustil kolo, aby se mohl bránit.

„Vtom přiběhla moje malá, ať tátu nemlátěj,“ řekl s tím, že v té chvíli odtáhl útočící ženu za vlasy. To byl podle něj jediný fyzický kontakt – s ním v roli napadeného a nikoli útočníka. Pak přivolal policii, nevěda, že totéž už udělal u posádka auta.

Po příjezdu hlídky se podle jeho slov situace zklidnila. Předtím, když policisté stále nejeli, ještě bylo rušno; zazníval křik. „Ponadávali jsme si, na to hrdej nejsem,“ prohlásil Václav S. v jednací síni. Až na naléhání předsedy senátu Ondřeje Lázny uvedl, že padl výraz „ku.da“.

Za přítomnosti policistů už byl klid. A jediný, kdo měl na sobě viditelné zranění, byl on. Policistům řekl, že on nic hlásit a dál řešit nechce. Hlídka pak oběma stranám doporučila, ať se nechají lékařsky prohlédnout. On zamířil do nedaleké Nemocnice Na Františku, posádka auta se rozhodla jet až do Fakultní nemocnice Bulovka.

V obou případech byli pacienti prohlédnuti a propuštěni. Vysvětlení, kde řidička přišla ke zraněním popisovaným v obžalobě, Václav S. nemá. Řekl jen, že to muselo být někde jinde a později, byť připouští i možnost lehkého zranění o řidítka jeho kola: „Trochu si do nich nalehla.“ Trvá na tom, že na místě na ní nic vidět nebylo a na bolest si nestěžovala. Podle výpovědi manžela si řidička šla doma brzy lehnout. Nad ránem ji však rodina vezla zpět na urgentní příjem Bulovky, protože zvracela a stěžovala si na bolest břicha. Domů už se nevrátila.

Omluva a peníze na večeři

Manžel zesnulé řidičky vystoupil v jednací síni jako svědek, který byl na místě incidentu přítomen „nepřímo“. Několikrát mu z místa volala dcera, která také předávala hovor Václavu S. I za přítomnosti policistů. Obžalovaný uvedl, že manžel a otec na něm požadoval, ať se ženám z auta omluví – a vyhrožoval, že jim musí zaplatit deset tisíc. Prý tak rázně, že on sám zapomněl na to, že chce uhradit tři stovky za zničené tričko…

Požadavky na omluvu svědek připustil: „Já mu řekl, ať se hlavně omluví. Že je tedy mistr světa, když napadl mou 46kilovou dceru. On to bagatelizoval, že má, chudák, roztržené tričko.“ Obžalovaný vypověděl, že mu dokonce mobilem posílali fotku, aby viděl, že jeho manželce nic není a je v pořádku, zatímco na něm jsou následky napadení vidět.

Svědek dále uvedl, že o vyhrožování ani zmiňovaných deseti tisících nebyla řeč. Tedy: o penězích mluvil – ale jinak. Václava S. podle svých slov vyzýval, ať dá jeho dceři náhradu za popraskaný displej telefonu, který jí vzal a odhodil. Aby dal jeho blízkým „nějaké peníze“, ať si zajdou na večeři a uklidní nervy.

Debaty kolem odškodnění

V jednací síni 22 byla ve středu řeč i o dalších penězích. Byť, jak upozornil soudce Lázna, smrt řidičky není součástí obžaloby, svůj nárok vyčíslila její rodina na více než 4,5 milionu. Jako náhradu nemajetkové újmy požaduje po 1,5 milionu pro manžela, čerstvě dospělou dceru i jejího mladšího bratra.

K tomu předseda senátu upozornil, že takový nárok je nutné doložit znaleckým oceněním (přičemž podle občanského zákoníku mohou takto blízké osoby oběti žádat, i když následkem napadení není smrt).

„Zvažte, jak daleko chcete jít,“ obrátil se předseda senátu ke zmocněnci poškozených. Součástí požadavku uplatněného zmocněncem rodiny jsou dále 30,5 tisíce korun za pohřeb a 17 tisíc za pozůstalostní řízení. Plus osm tisíc za rozbitý telefon.

O finančních nárocích ještě má být u soudu řeč na počátku září. Tehdy také mají být předvoláni další svědci – minimálně dcera řidičky, zasahující policisté, manželka obžalovaného a zpracovatelé znaleckých posudků. „To bude na celý den,“ poznamenal soudce Lázna.