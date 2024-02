Počínání takzvaného slídila, tedy muže, který na náměstí Jiřího z Poděbrad či v blízkém okolí obtěžoval procházející ženu zíráním a jejím sledováním (aniž by však působil dojmem, že jí chce přímo ublížit), zkoumá pražská policie. Deníku to v pondělí 5. února potvrdil její mluvčí Jan Daněk. S tím, že případ řeší jako nebezpečné pronásledování.

Policejní auto, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lada Součková

„Policisté se věcí zabývají a totožnost muže znají,“ konstatoval Daněk. Připomněl však, že zatím nelze uvést nic víc než to, že je případ v prověřování.

„Čekáme na konkrétní kroky,“ sdělil s tím, že dané úkony nemůže blíže upřesňovat. „Tihle lidé se obvykle dívají do médií, co se kolem nich děje,“ vysvětlil, proč policie nechce prozrazovat nic dalšího – a zatím ani věc blíže komentovat.

Mluvčí pouze odpověděl na otázku Deníku: „Posílení hlídek jsme neiniciovali.“ To však ještě nic určitého neříká.

Obecně to může znamenat ledacos: od vyhodnocení, že se nerýsuje konkrétní nebezpečí, na něž by bylo třeba reagovat tímto způsobem, přes sledování lokality skrytým způsobem až třeba po rozhodnutí o nasazení operativně pátracích prostředků, technik či postupů, kdy není žádoucí upozorňovat na zájem policie nadměrným výskytem uniforem či služebních vozidel.

Ne vždy tak bývají oprávněné stesky obyvatel problémových oblastí (typicky se tak stává v místech častějšího výskytu vloupání do domů a vykrádání aut), že navzdory intenzitě řádění pachatelů lze hlídku spatřit leda jednou za uherský rok.

Vytrvalý slídil prý sáhl i ke hrozbám

Na případ, který u řady chodkyň dokáže vyvolat obavy, upozornila v neděli televize CNN Prima News. Přinesla výpověď ženy, která podle vlastních slov nežádoucímu zájmu slídila čelila dlouhodobě. Hovořila o nápadném seniorovi takového vzhledu, který nebudí zrovna důvěru, jenž se za ní během uplynulého roku pustil už několikrát. Mluví o asi sedmi případech.

Nemá přitom pochybnosti, že se dotyčný zaměřoval právě na její sledování. Když šla, kráčel za ní. Aby se ujistila, obešla náměstí – a v patách jí byl tenhle člověk pořád. Když se zastavila, stál i on. A když zašla do některé provozovny, neváhal venku čekat s velikou trpělivostí, než se zase objeví. V případě návštěvy restaurace i tři hodiny. Neodradilo ho ani když ji doprovázel přítel. Ten se s ním sice snažil promluvit, avšak chlápek se schovával za auta.

Stejně tak se nezalekl, když na něj ona několikrát zakřičela. Dokonce si prý kvůli šmírujícímu muži zavolala i taxík, aby slídilovi zmizela a nedovedla ho až ke svému bydlišti.

Televizním Krimi zprávám žena nabízející své svědectví řekla, že několikrát uvažovala o přivolání policie. To ale vzdala, protože než by hlídka přijela, na ulici by měl dotyčný tisíc a jednu příležitostí zmizet. „Vždy jsem se snažila být mezi lidmi – nikdy nevíte, co od takového člověka můžete čekat,“ svěřila se do kamery. Stejné to bylo i v pátek, kdy se před ním i s obsluhou, svou známou, zamkla v kavárně, odkud o chvíli dříve odešla – a jakmile si všimla, že se zase stala terčem slídilova zájmu, rychle se tam vracela. On se prý rozběhl za ní.

Tentokrát už došlo na přivolání policie – a když prý hlídka zhruba po půlhodině přijela, muž ještě stál venku. Původně ani zamčeno nebylo, ale kdy se asi po dvaceti minutách znovu přiblížil a začal brát za dveře, ačkoli se předtím dozvěděl, že už je zavřeno, cvakl v zámku klíč. Příjezdem policie, která se začala o případ zajímat, prý ale věc neskončila.

Televize upozornila, že v sobotu se dotyčný objevil znovu a s pracovnicí kavárny se handrkoval kvůli tomu, že předchozího dne nebyl obsloužen. Odpověď, že opravdu bylo po otvírací době a není není hezké někoho pronásledovat, ho zjevně neuspokojila: reagoval prý pohrůžkou „zničením života“.

Policii by mohla pomoci případná svědectví dalších žen, které z této oblasti Vinohrad mají podobnou nemilou zkušenost. Ozvat se mohou prostřednictvím linky 158.