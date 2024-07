V úložném boxu pod sedadlem řidiče vyhmátla hlídka černou peněženku se zlatým zipem. Ta ukrývala kapesní váhu a dva sáčky s rychlouzávěrem obsahující krystalické látky: v jednom byla bílá, v druhém nahnědlá. O události ze čtvrtka 27. června informovala v pondělí 1. července mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj Yvona Matějková.

Připomněla, že v autě seděli řidič (narozený v roce 1977) a spolujezdkyně (ročník 1991) – oba české národnosti – avšak ani jeden člen posádky se k vysvětlování neměl. Na dotaz, o jakou látku jde, řidič odpověděl, že vůbec netuší, o co se jedná a že jim peněženka nepatří. Celníci si tedy obsah ověřili sami. Ramanův spektrometr ukázal přítomnost metamfetaminu – a oba pytlíčky dohromady vážily 31 gramů. Hmotnost ale celní správa zjistila pomocí vah z vlastního vybavení; kalibrovaných.

Zastavit audinu s českou poznávací značkou se hlídka v půl osmé večer rozhodla v rámci běžné kontroly. Ta se však záhy změnila v detailní prohlídku. Nejprve vyšlo najevo, že muž za volantem nemůže předložit řidičák, protože průkaz mu byl odebrán a má vyslovený zákaz řízení. Nervózní se však zdál více, než by odpovídalo tomuto zjištění, a tak členové hlídky nabyli dojmu, že něco skrývá; nadto působil dojmem, že by mohl být pod vlivem omamné látky. Proto si na auto pořádně posvítili.

Své odhalení celní správa předala policii, která věc dále řeší. Přísluší to Policii ČR, nikoli celníkům. Ti však přece jen kápli na něco, co spadá do jejich kompetence. Prověřili, zda u řidiče stát neeviduje nedoplatky – a bylo to tak. V databázi se našly dvě nezaplacené pokuty za dopravní přestupky. Ty už jsou vyrovnány. „Řidič na výzvu hlídky oba nedoplatky uhradil,“ konstatovala Matějková.