Pražských kriminalistům se podařilo zadržet muže podezřelého z podvodného chování. Toho se dopouštěl v průběhu několika měsíců na jednom seniorovi.

Vše začalo v druhé polovině srpna, kdy přijali policisté oznámení od muže, který uvedl, že se jeho otec stal obětí podvodu a žádá policii o pomoc.

„Senior se v té době měl setkat s podvodníkem v Praze 2, kde mělo dojít k již několikátému předání finanční hotovosti. Na místo se dostavila hlídka speciální pořádkové jednotky a oba muže nalezli dříve, než došlo k výběru a předání finanční hotovosti," uvedla k případu policejní mluvčí Kristýna Zelinková.

Podle Zelinkové muž na poškozeného vyvíjel psychický nátlak a pod různými legendami z něj lákal finanční prostředky, a to od listopadu loňského roku. Jednou z posledních legend bylo například to, že muž nutně potřebuje půjčit peníze, aby mu banka zpřístupnila jeho vlastní účet, odkud by mohl následně čerpat finanční prostředky pro splacení dluhu u poškozeného. Senior měl z muže strach a tak mu předal několik desítek tisíc korun.

Muž poškozeného navštěvoval několikrát i u něj doma a to také za účelem předání peněz. Pokaždé seniorovi slíbil, že mu peníze vrátí. Podle policistů byl ale příslib nereálný, muž byl totiž výrazně zadlužen.

„Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, kdy se muži podařilo ze seniora vylákat bezmála půl miliónu korun," uzavřela mluvčí.