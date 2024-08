"Stěžovatel se domníval, že se zákonné omezení nejvyššího přípustného trvání vazby vztahuje i na instituty, které vazbu nahrazují, jako byl v tomto případě zákaz vycestování. ÚS této argumentaci nevyhověl, a to v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu," řekla novinářům mluvčí soudu Kamila Abbasi.

Hlubuček se vyhlášení nálezu nezúčastnil. Jeho právní zástupkyně rozhodnutí nekomentovala.

Někdejší pražský politik je trestně stíhaný za účast na organizované zločinecké skupině a přijetí úplatku. Zprvu byl ve vazbě, poté se dostal na svobodu díky šestimilionové kauci, stále však nesměl do zahraničí, a to kvůli obavě, že by se útěkem do ciziny vyhýbal trestnímu stíhání. Loni v červnu Hlubuček požádal o vrácení cestovního pasu. Vrchní státní zastupitelství v Praze žádost zamítlo, rozhodnutí potvrdil Vrchní soud v Praze.

"Vrchní soud ústavněprávně udržitelně poukázal, že v době vydání jeho usnesení trval zákaz vycestování do zahraničí necelých 14 měsíců, což lze považovat za dobu přiměřenou závažnosti a složitosti stíhané trestní věci, aktuální procesní a důkazní situaci, předpokládané roli stěžovatele v trestné činnosti, jakož i povaze uloženého omezení," stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Fialy.

Z nálezu také plyne, že i přes zákaz vycestování udělil státní zástupce Hlubučkovi loni nejméně dvakrát souhlas s dovolenou v zahraničí. V březnu 2023 se Hlubuček směl rekreovat v Itálii, v červnu v Chorvatsku.

Kauza Dozimetr se týká zakázek pražského dopravního podniku (DPP). Obvodní soud pro Prahu 9 v červenci rozeslal devíti stíhaným a jejich obhájcům obžalobu. Dalším dvěma obviněným a jejich právníkům poslal návrh na schválení dohody o vině a trestu, kterou uzavřeli se státním zastupitelstvím.

Vyšetřovatelé tvrdí, že organizovaná skupina obsadila důležité pozice v pražském dopravním podniku tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Klíčovou postavou skupiny byl podle nich podnikatel Michal Redl.