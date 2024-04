Obyčejné vyřizování přestupku se proměnilo v šílený boj s opilým agresorem a jeho psem. Po vulgárních útocích přišel útok fyzický a opilec udeřil strážníka pěstí do obličeje, když mu chtěl kolega pomoci, zaútočil na něj pes a zakousl se mu do nohy.

Agresivní pes. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Incident se odehrál na konci března poblíž stanice metra Anděl v Praze 5. Policejní hlídka řešila přestupek za popíjení alkoholu na veřejnosti, během vypisování pokutového bloku si ale jeden z policistů všiml, jak kolem volně pobíhá pes (americký bandog) a upozornil tedy majitele, který byl opodál, aby si psa vzal na vodítko.

„Dotyčného doprovázela žena, která začala policistu slovně urážet a odmítala psa na vodítko uvázat. Muž začal být také vulgární, načež jej policista vyzval k prokázání totožnosti. Poté co však policista přistoupil k uvedené dvojici, a snažil se udržet si bezpečný odstup, jej muž napadl pěstí do obličeje. V tu chvíli zareagoval druhý z policistů, který se muže pokusil uklidnit a zabránit mu v dalším útoku. Ve chvíli, kdy měli policisté muže téměř pod kontrolou, přiběhl zmíněný pes a jednomu z policistů se zakousnul do lýtka," sdělila policejní mluvčí Kristýna Soukupová.

Pes útočil na strážníka opakovaně, ten ale jeho útoky vykryl. Mezitím se útočník pokusil znovu napadnou přestmi jednoho z policistů, to se mu nepodařilo. V útok ale pokračoval i jeho pes a zakousl se druhému policistovi do třísla.

Strížníkům přišla na pomoc i hlídka městské policie, kdy se jednomu ze strážníků podařilo psa odchytit. Policisté následně muže spoutali a na místo si přivolali posily. U muže byla provedena dechová zkouška, která ukázala, že byl posilněn alkoholem, výsledek totiž ukazoval více jak jeden a půl promile.

Psa si se souhlasem majitele převzala žena, která byla u celého incidentu přítomna. Policisté utrpěli po napadení zranění, která si vyžádala příjezd zdravotnické služby a převoz k lékařskému ošetření do nemocnice.

„Událost vyšetřují kriminalisté jako přečin násilí proti úřední osobě. V případě odsouzení může být muž potrestán odnětím svobody až na čtyři roky," dodala Soukupová.

V minulém roce byly podle policie zaznamenány více jak tři stovky případů násilí proti úřední osobě spáchaných na příslušníkovi Policie České republiky. Útoků vůči strážníkům obecní policie bylo evidováno více než sto. V porovnání s předchozím rokem se počet těchto útoků vůči úředním osobám zvýšil.