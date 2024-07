Nepochopitelného chování se dopustil neznámý muž, který zřejmě po vlivem opilosti zavrávoral na eskalátorech ve stanici metra Florenc. Zapříčil totiž pád třiaosmdesátileté ženy.

V tu chvíli nezaváhali ostatní cestující, kteří eskalátory okamžitě zastavili a poskytli ženě první pomoc, jediný, kdo se o ženu nezajímal byl právě muž, který měl její pád na svědomí a odešel do podchodu metra.

„Poškozená utrpěla velmi vážná zranění, která si vyžádala i operativní zákrok," sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.

Policisté zajistili kamerové záznamy a začali po neznámém muži pátrat. Do současné chvíle se jim ho ale nepodařilo dopadnout a tak se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc.

Popis hledaného: muž světlé pleti, věk přibližně 50 let, střední postavy, tmavé prošedivělé vlasy, který byl oblečen do modrých montérek a zeleného trika. Na zádech měl zelený batoh a na krku řetízek. Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, kontaktujte prosím linku 158.