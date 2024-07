Neznámý muž v neděli 30. června kolem poledne nastoupil do metra na stanici Náměstí Míru na trase A. Ve vagónu si sedl naproti osmadvacetileté ženě a po chvíli z rozparku speciálně vytvořeném v kalhotách vytáhl své přirození a začal před ní onanovat.

Úchyl v metru | Video: PČR

Vyděšená žena vystoupila z metra a když ji muž následoval, začala ho natáčet. O tomto případu jsme již informovali. Bohužel ale vyšlo najevo, že nešlo o ojedinělý incident.

Poté co byl v médiích tento případ zveřejněn, přihlásily se na polici další dvě ženy, které mají s hledaným mužem obdobnou zkušenost. Obě dvě byly totiž stejným způsobem po nástupu do metra obtěžovány.

„Na celé věci je zarážející, že jedna z poškozených měla stejný zážitek v metru a to pouhých pár hodin od prvního zveřejněného případu. Což znamená, že hledaný muž se v jeden den v rozmezí pouhých pár hodin dopustil stejného jednání. V prvním případě to bylo po nástupu ve stanici metra Náměstí Míru a v druhém případě po nastoupení ženy do metra ve stanici Dejvická," dodala k případu policie.

Policisté stále neznají totožnost tohoto muže a opakovaně prosí veřejnost o pomoc při jeho dopadení. Jakékoliv informace k totožnosti hledaného nebo místu, kde by se mohl nacházet, oznamte na linku 158.

Policie zahájila trestní řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví. Pokud bude muž dopaden a odsouzen, hrozí mu až dva roky vězení.