V průběhu více než jednoho roku se na několik pražských policejních služebnách nashromáždilo několik oznámení, která měla jedno společné.

Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny si nezletilé syny oznamovatelů vyhlédl ve vozech městské hromadné dopravy muž, který si k nim přisedl a na mobilním telefonu jim ukazoval své nahé fotky v sexuálních polohách se ztopořeným penisem.

„Takovýmto způsobem obtěžoval mladé chlapce ve věku od 10 do 14 let a to převážně v metru mezi stanicemi Petřiny, Můstek, Muzeum, Bořislavka a Motol. Některé z nich, poté co před mužem utekli ze soupravy ven, navíc sledoval i při jízdě po eskalátorech až do doby, kdy vyšli ven na ulici. Poté se vždy vrátil zpět do metra a pokračoval neznámo kam," sdělil mluvčí.

Muž v metru. | Video: Policie ČR

Případem se zabývali pražští kriminalisté, kteří po muži začali ihned pátrat. To ale nebylo zpočátku jednoduché, zjistili totiž, že s největší pravděpodobností se jednalo o cizince a tak nebylo možné ho vypátrat standartním postupem.

Na začátku června ale svitla naděje, když šetřením a díky kamerovým záznamům muži přišli na stopu a následně ho v bytě v Praze 6 zadrželi.

Kriminalisté lustrací zjistili, že se jedná o třiačtyřicetiletého cizince, který byl již v roce 2015 odsouzen pro držení dětské pornografie a byla mu uložena ambulantní léčba.

„V současné chvíli je obviněný ze spáchání trestného činu šíření pornografie, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi," uzavřel Hrdina.