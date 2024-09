Úředník/úřednice-referent/ka správy daní a poplatků zařazen/a do Odboru finančního MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Upřesňující údaje: Charakteristika vykonávané práce: zajišťování daňových poplatků a jejich příslušenství. Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ/REFERENT OF_9 do 23.09.2024. Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní údaje (telefon, e-mail). Přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů fyzickch osob ne starší 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon práce v 9. platové třídě: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Jiné požadavky pro vykonávanou práci: praxe v oblasti výkonu správy daní a poplatků vítána, osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění výhodou, znalost legislativních předpisů souvisejících s vykonávanou činností výhodou, uživatelská znalost práce na PC, administrativní dovednosti, dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost samostatného řešení problémů a samostatného rozhodování, ochota k dalšímu vzdělávání, přesnost, spolehlivost, pečlivost a flexibilita. Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa. stabilní zaměstnání se zaručeným termínem výplaty, příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv, osobní příplatek po zkušební době, příspěvek na stravování (stravenková karta Edenred Card), 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna v průběhu kalendářního roku (Sick day), příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, karta MultiSport, dárkové poukazy při příležitosti životního výročí, finanční dar při odchodu do starobního důchodu, možnost umístění dětí zaměstnanců do mateřské školy, výborná dopravní dostupnost (pracoviště se nachází přímo v centru města), možnost úpravy pracovní doby u zaměstnanců s malými dětmi, firemní akce v podobě poznávacích výletů, práce vhodná pro absolventy, zaměstnanecké telefonní tarify. 21 710 Kč

