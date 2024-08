Dotyčného se pak snaží vylákat na schůzku, a to s různými úmysly. Rozhodně ne vždy proto, aby se informace o jeho spádech dostaly do rukou policistů. Že může čelit třeba i napadení nebo oloupení, ukazuje nedávná informace Městského státního zastupitelství v Praze na twitterové platformě X .

Podle ní pražští žalobci stíhají pro takové útoky na lidi označované za zvrhlíky už několik osob; včetně mladistvých. Před snahou „brát spravedlnost do vlastních rukou“ či představou, že nežádoucí sklony lze z dotyčného „vymlátit“, policista Vinčálek varuje. „Pouta nasazují policisté, o trestu rozhoduje soud,“ shrnul situaci. Nikdy jinak! Hrotí totiž trestní stíhání dopadených „mstitelů“.

V Praze se objevili mladiství „lovci“

Pražské státní zastupitelství na sklonku července připomnělo, že mezinárodní fenomén „lovu na sexuální predátory“, v cizině známý už delší dobu, k nám nyní dorazil v plné síle; zejména prostřednictvím sociální sítě Telegram. V té souvislosti žalobci připomínají: „Pokud jakákoliv osoba získá poznatek o jednání, které by mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, pak by jej měla oznámit zejména Policii ČR.“ S tím, že právě policisté se daným jednáním budou zabývat. „Nikoli řešit věc samostatně, neboť se může vystavit vlastnímu nebezpečí,“ varují žalobci.

Připomínají i to, že samozvaní lovci, mezi kterými se nacházejí i osoby mladší osmnácti let, se někdy dopouštějí jednání, které je kvalifikováno jako velmi závažná trestná činnost: jde o fyzická napadení, vyhrožování i loupeže. „V tomto ohledu již orgány činné v trestním řízení zahájily trestní stíhání několika osob včetně mladistvých,“ uvedlo státní zastupitelství k situaci v hlavním městě. S upozorněním, že ani zdánlivá anonymita uživatelů sociálních sítí nevylučuje odhalení těch, kteří se jako samozvaní lovci sexuálních predátorů dopustili trestného činu.

Lovci predátorů „v několika krajích“

Jaké jsou zkušenosti s lovci sexuálních predátorů mimo Prahu? To je otázka, s níž se Deník obrátil na středočeské policejní ředitelství – přičemž podle informací redakce by i zdejší kriminalisté měli o čem hovořit. Podnětem k tomuto dotazu se stalo také upozornění na sprejerský nápis „Pedohunters“, nastříkaný velikými písmeny na bytový dům u kruhového objezdu v Masarykově ulici v Kutné Hoře. Jestliže tak kdosi učinil, má to ukazovat, že tahle problematika je zde pro někoho důležitá (byť podle informací Deníku tu tento nápis vznikl už před delší dobou)…

Graffiti na bytovém domě u kruhového objezdu v Masarykově ulici v Kutné Hoře. | Video: Deník/Michal Bílek

Informaci o lovcích sexuálních predátorů nakonec Deník nedostal od středočeského policejního ředitelství, ale od Jakuba Vinčálka z policejního prezidia. S obecným konstatováním, že jde o fenomén s narůstající tendencí, jímž se u nás zabývají kriminalisté v několika krajích. Několik případů „lovců pedofilů“ bylo podle jeho slov rozkryto i za využití informací od Europolu.

Také Vinčálek připomněl: „Alarmující skutečností je, že v nejpočetnější skupině, kterou se kriminalisté zabývají ve spolupráci s Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 9, jsou zejména osoby mladistvé.“ Rovněž on varuje, že členové skupin lovců pedofilů, i když se se snaží vystupovat jako ochránci společnosti (byť samozvaně beroucí právo do vlastních rukou), mohou svým jednáním porušit zákon. „A dopustit se celé řady trestných činů, a to i zvlášť závažného zločinu loupeže či těžkého ublížení na zdraví,“ připomněl Vinčálek zločiny, za něž trestní zákoník stanoví dlouhé roky pobytu za mřížemi.

Více informací včetně podrobností k jednotlivým případům však policie podle jeho slov v současné době poskytnout nemůže.