Obžalobě z jeho vraždy čelí nyní 33letá zubařka z Kutné Hory a 66letá bývalá pedagožka, v jejímž bytě počátkem října 2022 podlehl otravě utišujícím prostředkem. Z dosavadního průběhu hlavního líčení plyne, že se obě ženy, věrné příznivkyně léčitele a jeho učení, podílely na jeho smrti s tím, že mu chtěly pomoci s „návratem domů“. Odejít z tohoto světa, jak si sám přál – a přikázal jim, co mají udělat.

Ženy, jež obě mají doktorské tituly, následně vše ohlásily na policii, když se nenaplnilo jejich očekávání, že společně s duší jejich guru odejde také tělo.

Má se revizní posudek revidovat?

Zřejmě nejzásadnější sdělení oznámila předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová hned v úvodu jednání: dokončení výslechu znalce z oboru psychiatrie k reviznímu znaleckému posudku se s ohledem na jeho časové možnosti chystá na 10. června. Pak už by soudní projednávání kauzy v první instanci mělo spět k závěru.

„Buďte připraveni na závěrečné řeči,“ obrátila se soudkyně Sotolářová ke čtveřici advokátů. Jedním dechem ale zdůraznila, že tak to také ještě dopadnout nemusí; záleží podle ní na tom, co psychiatr Ladislav Hosák řekne v jednací síni.

„Možná budeme akceptovat návrh na doplnění dokazování; potom bychom jednání odročili,“ konstatovala Sotolářová. Oním návrhem je požadavek obhajoby na revizi revizního znaleckého posudku. S argumentem, že nebyl zadán v souladu s trestním řádem a podle požadavků zákona o znalcích. Advokátka Tereza Sejkorová Benešová, která je sama rovněž znalkyní z odvětví psychologie, navíc má i faktické výhrady k obsahu posudku i způsobu jeho zpracování.

Naopak státní zástupkyně Jana Murínová má za to, že posudky znaleckého ústavu z Hradce Králové, který se ke kauze vyjadřoval naposledy, jsou v pořádku. Přičemž vyvracejí znalecká vyjádření vypracovaná k psychickému stavu obžalovaných na žádost obhajoby – a potvrzují původní posudky z přípravného řízení, na jejichž základě byla podána obžaloba.

Zda trestní senát požadavku obhájců vyhoví, se podle slov jeho předsedkyně rozhodne až podle toho, co v jednací síni zazní právě 10. června. Z úst profesora Hosáka.

Bizarní příběh napříč generacemi

Protokol o ohledání místa činu včetně plánku bytu a fotografické dokumentace, protokol o prohlídce těla mladší z obžalovaných žen, ztotožnění osobního vozidla a protokol o jeho prohlídce, protokol o domovní prohlídce v bytě poškozeného, protokol o vydání věci, konkrétně kufru, další protokol o vydání věci – obálky se dvěma klíči… Tak Sotolářová zahájila výčet písemných důkazů, které jsou k dispozici – a účastníci řízení si mohou přečtení nebo přehrání.

Jako první si obhájkyně někdejší pedagožky Andrea Vejběrová vyžádala čtení poznámek, které starší z obžalovaných sepsala o léčiteli předloni v listopadu: během pobytu ve vazbě. „Je to jen na dokreslení,“ upozornila soudkyně Sotolářová, že jde o důkaz procesně nepoužitelný, vyhotovený bez předchozího poučení obžalované, a tudíž k němu senát nemůže přihlížet. Míní ale, že „je lepší něco přečíst a pak to nepoužít, než to nečíst a pak zjistit, že se to přečíst mělo“.

Kantorčiny zápisky z vazební cely mimo jiné hovoří o tom, že léčitelův dědeček byl šlechtického původu. Jeho syn, otec léčitele, jehož úmrtí řeší soud, ho údajně oběsil. Léčitelské schopnosti prý měli všichni tři – a prostřední z nich se špatně zachoval nejen ke svému tátovi, ale k synovi.

Ten ho údajně předčil léčitelskými schopnostmi už jako chlapec – a táta se měl zbavovat nežádoucí „konkurence“ v podobě syna tím, že ho umisťoval do ústavů pro narušené děti. Vlastně prý mučil celou rodinu – a vedle smrti oběšeného dědy padly zmínky i o dalších úmrtích v rodině.

Text dále řeší například někdejší sňatek léčitele, kdy na jeho manželku dostal zálusk otec. Či jeho zaměstnání na vrátnici, kuchaře (čímž byl vyučen) v nemocnici a posléze ryze formální zaměstnání – kam nedocházel – ve skladu firmy s ovocem a zeleninou vlastněné lidmi, kteří také patřili k jím léčeným klientům.

K samotnému léčení mimo jiné zaznělo, že aby se uzdravilo tělo, musí se nejdřív uzdravit duše – a ta byla léčena v „jiné sféře“. Zároveň se však uplatňovala zásada „ve zdravém těle zdravý duch“: s důrazem na kvalitní a správně volenou stravu (ale i užívání přípravku wobenzym či potravinových doplňků) a intenzivní cvičení. Sám léčitel prý běžně dělal 222 poctivých kliků na jeden zátah.

Současně se prý uplatňovala zásada „přičiň se a bude ti pomoženo“. Tak měl léčitel aktivně vstupovat svým stoupencům do života udílením pokynů týkajících se různých sfér: práce, vztahů, bydlení i finance. Bylo prý běžné, že někoho telefonem prozvonil, on mu musel ihned volat zpět – a pak mu léčitel dlouho, třeba hodinu, promlouval „do duše“.

Bez ohledu na to, jaký má dotyčný prány či aktuální povinnosti. A oslovení si ještě cenili, že o ně obdivovaný guru projevil zájem. Takzvaně na pranýři se pak někdo ze stoupenců ocital v rámci společných setkání, kdy se veřejně probíraly jejich chyby, aby se z nich mohli poučit nejen oni sami, ale i ostatní.

Výlety, vzdělávání – a potom zvrat

Podle zápisků vzniklých ve vazební cele měsíc po léčitelově úmrtí tento dokázal pomoci nejen od trablů se zdravím. Když se lidé rozhodli prodat dům, „virtuálně“ jim zajistil dobrého kupce – a současně jim (také virtuálně) zajistil bydlení podle jejich potřeb… Z dřívějších svědeckých výpovědí však vyplynulo, že podobná rozhodnutá týkající se například změny zaměstnání či bydliště nepřijímali dotyční z vlastní vůle, ale podle jeho pokynů.

Tehdejší obviněná ve vazební cele předloni popisovala, jak léčil nejprve ve stodole a následně v různých bytech. Jak nejprve přijímal zájemce jednotlivě, pak po dvojicích, posléze po skupinkách – a postupně počet klientů omezoval. S tím že čas věnoval vyšším zájmům; prý „zde“, tedy v našem světě či dimenzi, má vyšší poslání; léčení lidí je vlastně jen „vedlejšák“.

Sátní zástupkyně Jana Murínová nevidí důvod, proč by měl být zpochybňován revizní znalecký posudek v kauze vraždy léčitele:

Okruh nejbližších stoupenců však zval i na společné vyjížďky, kde se debatovalo nejen o vztazích, ale o všem možném: třeba o hypotékách, o státních dluhopisech nebo i o kvantové fyzice.

V minulosti se z Kutné Hory vyráželo na vycházky nebo vyjíždělo na výlety, ale třeba i do kina v Hradci Králové či jinam za kulturou, opakovaně i do bazénu v Kolíně (s využitím vířivky a páry); tam pak původně ještě následovalo posezení u čínského občerstvení – dokud to prodejci „nezačali šidit a zdražovat“. Dokonce se jezdilo na společné dovolené do Španělska.

K zásadním společně probíraným tématům patřily správná životospráva, ale i hygiena a úklid (kupříkladu s používáním předepsané koncentrace přípravku savo nebo čištěním toalety teplým octem).

Stoupenci prý dostávali velmi detailní pokyny, jak se chovat: třeba jak prát a žehlit, používat čističku vzduchu, nepít kávu ani alkohol, otužovat se, dělat kliky… Někdy kolem roku 2019 však prý léčitel začal „vypouštět lidi“: některé z okruhu nejbližších překvapivě vyloučil z léčení prostřednictvím poslané SMS nebo po někom vzkázal, ať už nechodí. Čemuž pisatelka nerozuměla. Nicméně byla přesvědčena, že on je dokonalý – a ví, co dělá.

Hodnocení se s odstupem změnilo

Obsáhle se pisatelka věnovala osobním poměrům léčitele, o němž byla původně přesvědčena, že žije v celibátu, cele oddán snaze pomáhat lidem. Měla snad za to, že soužití ve společné domácnosti s ženou z okruhu stoupenců a její dcerou souvisí s tím, že u něj dotyčná zastává funkci hospodyně a poskytuje mu podporu pro jeho náročnou službu.

Až v prosinci 2021, kdy od něj obě utekly, se dozvěděla, že s nimi intimně žil; střídavě s matou i dcerou (a dříve matku podváděl ještě s jinou ženou, která ji měla naučit pečlivosti v domácích pracích). Pedagožka však zapsala, že nepochybovala, když léčitel prohlásil, že dotyčné lžou: není to pravda – a to, co tvrdí, jen podle něj ukazuje, jaký jsou vlastně lidský odpad: „Já jsem mu uvěřila, že pravda je na jeho straně.“

Roli hospodyně pak převzala nyní souzená zubařka. Že se následně stala i jeho sexuální partnerkou (či možné spíše znásilňovanou obětí domácího trýznění, jak vyplynulo z výpovědí, které už dříve zazněly v jednací síni), se nynější spoluobžalovaná patrně dozvěděla až dodatečně.

Ve vazbě tak do svého pojednání o léčiteli psala, jak zubařka léčiteli vařila (ve svém bytě a jídlo donášela, aby v tom jeho nebyl cítit pach kuchyně), a starala o domácnost, na což byl velmi náročný. Vyžadoval precizní úklid pode stanovených rituálů. Vytírání podlahy pedagožka popsala jako „až fanatické“, pro mytí vany byl stanoven speciální postup. Nebo čistění akvária: to muselo trvat několik hodin…

K tomu zubařka rozhodně na více než sto procent pracovala ve své ordinaci – a také roli služky se věnovala s obrovským nasazením. Vděku se však nedočkala. Pedagožka pak s pohledem zpět zapsala, že to, co léčitel po zubařce požadoval, se zvládnout a stihnout prostě nedalo.

Za jeho života to ale vnímala jinak: byla na jeho straně, když zubařku peskoval, že je neschopná a líná, že se podle něj například nevrátila dost brzy z nákupu. Výhrad k jejímu počínání měl ale mnohem víc: neumí kousat, špatně našlapuje na chodidla, nesprávně se myje…

Pedagožka také zapsala, že léčitel požadoval vždy čerstvě uvařené jídlo. I ostatní v okruhu nejbližších pro něho sháněli, co nejlepší se dalo obstarat. „V poslední době si oblíbil argentinskou svíčkovou z Makra,“ svěřila papíru, když byla v cele.

Potvrdila také dřívější svědectví, že léčitel vášnivě hrál videohry na playstationu. Pořízení této herní konzole doporučoval i svým věrným. Dokonce měl tvrdit, že se podílí na tvorbě her: snad vývojářům „vložil do hlavy“, co mají připravit. Poslední měsíce před smrtí ho nebavilo nic; už ani ty videohry, poznamenala pedagožka.

E-mailové komunikace o Ježíšovi i o sektě

V rámci čtení písemností vyžádaných obhajobou zněly jednací síní i další informace, jaké tato místnost obvykle neslyší. Byla to například slova z e-mailu pojednávajícího o tom, jak lidé kolem Ježíše Krista Spasitele zradili (za ztělesnění Boha Syna nebo i Boha Otce se léčitel také prohlašoval).

Provinit se měla Máří Magdalena jako Ježíšova žena – a stále se řeší návrat duše. Na možnost nápravy se prý čekalo 1990 let – ale termín, kdy je to ještě možné udělat, brzy vyprší. V komplikovaném příběhu mimo jiné má svou roli u obraz Mony Lisy; snad namalovaný samotnou božskou bytostí ve svém jiném ztělesnění.

Čtena však byla i komunikace dcery starší z obžalovaných žen s odborníky: maminka se stala součástí sekty kolem léčitele – a ona hledá radu, jak postupovat, když by jí ráda pomohla dostat se z vlivu sekty vlastně proti její vůli. Výčet důkazů také ukázal, že léčitel si psal Deník. S požadavkem na přečtení policejního vyhodnocená zápisů z diáře však obhájci neuspěli. „Nebudu k tomu v rozsudku přihlížet, protože to nemá povahu důkazu,“ poznamenala soudkyně Sotolářová.

Nahrávky zazněly jen pro správné uši

Odpoledne došlo na přehrávání pasáží vybraných obhájci z policejních odposlechů, které soudu dodala státní zástupkyně Murínová. Předsedkyně senátu nicméně vyhověla jejímu přání, aby nahrávky zazněly s vyloučením veřejnosti (pouze obžalované si mohly zvolit důvěrnice s právem zůstat v sedadlech pro publikum).

Murínová vysvětlila, že jde o nahrávky, jež se vážou k jiné trestní věci, již řeší středočeská policie (ta se zabývá podezřelými úmrtími dvou mužů z okruhu blízkého léčiteli, z nichž jeden měl být údajně mlácen během „nápravného“ pobytu v lese u hradu Český Šternberk). Zdůraznila, že nahrávky se vztahují k případům, které středočeská policie stále řeší v přípravném řízení a dosud nebyl podán návrh na obžalobu – neměly by tedy zaznít veřejně.

O jaké záznamy se jedná, u soudu konkrétně nezaznělo. Z doslechu Deník zaznamenal, že by se mělo jednat o nahrávky seancí vedených léčitelem. Pokud jsou informace Deníku správné, asi by nebylo vhodné, kdyby zazněly veřejně, nejen z procesních důvodů.

Některé pasáže patrně také obsahují velmi důvěrné intimní informace ze soukromí konkrétních osob. Deník dále zaslechl, že zachycená vyjádření léčitele příliš nekorespondují se svědky vykreslovaným obrazem charismatické a kultivované osobnosti. Projevuje se prý poněkud … nu, řekněme, velmi „lidově“.

Kdy padne verdikt, zatím není jasné

Projednáváním ojedinělého případu se Městský soud v Praze s přestávkami zabývá od loňského dubna. Ať vynese jakýkoli verdikt, zcela jistě se kauza ocitne ještě před odvolacím senátem Vrchního soudu v Praze. Kdy věc uzavře trestní senát první instance, těžko odhadovat. Není jasné, kam se kauza posune 10. června.

Ani závěrečné řeči asi nebudou zrovna krátké – a to nejen s ohledem na jedinečnost a komplikovanost případu. Dvojice obžalovaných má celkem čtyři advokáty. A obhájce zubařky Martin Bukvaj opakovaně avizoval, že jeho klientka, která dosud v jednací síni promluvila jen sporadicky, chystá na samý závěr projednávání kauzy obsáhlejší prohlášení.