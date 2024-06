Cizinec v metru ukazoval dětem své nahé fotky

Muž si vyhlédl v metru vyhlédl vždy chlapce od 10 do 14 let, poté si k nim přisedl a ukazoval jim své nahé fotky v sexuálních polohách se ztopořeným penisem.

Muž v metru. | Video: Policie ČR

„Obtěžoval chlapce převážně v metru mezi stanicemi Petřiny, Můstek, Muzeum, Bořislavka a Motol. Některé z nich, poté co před mužem utekli ze soupravy ven, navíc sledoval i při jízdě po eskalátorech až do doby, kdy vyšli ven na ulici. Poté se vždy vrátil zpět do metra a pokračoval neznámo kam," sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.

Vypátrat muže nebylo vůbec snadné, nakonec se to ale policistům podařilo v bytě v Praze 6 ho zadrželi. Policisté poté zjistili, že se jedná o muže, který byl již v roce 2015 odsouzen pro držení dětské pornografie a byla mu uložena ambulantní léčba.