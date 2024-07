Nepopřely, že mu pomáhaly „odejít z toho světa“ – avšak trvají na tom, že se to stalo na jeho příkaz a pokyn. Podle jeho slov očekávaly, že se přenese to jiné dimenze, „domů“, přičemž přijdou „kolegové“, kteří odnesou i jeho tělo. Když mrtvola nezmizela, ženy vyrazily na policii ohlásit, co se stalo.