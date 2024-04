V kauze vraždy léčitele by se soud měl dočkat klíčových posudků

Do finále zřejmě spěje projednávání předloňské smrti léčitele z Kutné Hory, který na podzim roku 2022 zemřel v bytě na pražských Hájích. Z jeho vraždy se u Městského soudu v Praze zpovídají dvě jeho nejbližší stoupenkyně: kutnohorská zubařka a o generaci starší bývalá pedagožka z Prahy. Ve středu 24. dubna by podle očekávání mělo zaznít zásadní stanovisko psychiatrů a psychologů k příčetnosti obou obžalovaných. Je to klíčové pro posouzení, zda jsou za své počínání trestně odpovědné.

Soud s kutnohorskou zubařkou 6. září 2023. | Video: Deník/Radek Cihla

Obě ženy, s vysokoškolským vzděláním a doktorskými tituly, patřily k úzkému okruhu vyznavačů učení padesátiletého muže, který se kolem něj vytvořil. Požádal je prý o pomoc, když se rozhodl k „návratu domů“ – tedy opustit tento svět. Stomatoložka obstarala léčiva včetně silného anestetika i nástroje a přivezla ho do pražského bytu pedagožky. Tam byl poté, co nyní souzené ženy oslovily policii, nalezen nahý na posteli. Bez známek života. Dosavadního jednání soudu, který se kauzou zabývá od loňského jara (a předsedkyně trestního senátu věnovala velkou pozornost nejen objasňování okolností léčitelovy smrti, ale i dalších souvislostí), ukázalo, že muž schopný manipulovat jinými kolem sebe vytvořil skupinu stoupenců s rysy sekty. Jejich životy tvrdě ovládal svými pokyny, manipulacemi a vlivem kolektivu. Ze svědeckých výpovědí plyne, že léčitel členy skupiny tyranizoval psychicky i fyzicky (a některé ženy zřejmě i sexuálně), obíral je o peníze – a dokonce středočeská policie prošetřuje dvě podezřelá úmrtí v rámci tohoto společenství. V kauze „vraždy léčitele“ soud stále čeká na klíčový znalecký posudek To však není předmětem projednávání v aktuálním hlavním líčení. Zubařka a pedagožka mají vysvětlit, jak a proč přispěly ke smrti svého guru. Zatím o tom hovořily převážně v rámci policejního vyšetřování. Podle všeho uposlechly pokynů, aby mu pomohly spáchat sebevraždu. Zubařka obstarala utišující léky. Ty si prý muž sám vzal – a právě jejich požití podle znaleckého posudku vedlo je smrti. Její příčinou se tedy nestalo vykrvácení, jam bylo původně v pánu: zubařka mu pomocí skalpelů přinesených ze své ordinace postupně způsobila krvácející rány v třísle a na paži. Z dřívějších výpovědí žen obžalovaných z vraždy plyne, že uvěřily v přechod do jiného světa či dimenze – a podle léčitelových slov byly přesvědčeny, že spolu s odchodem léčitelovy duše zmizí i jeho tělo. Když se tak nestalo a mrtvola v bytě zůstávala, vzorně uklidily a společně se vydaly na policejní služebnu, aby událost ohlásily. K tomu, zda byly zachovány jejich rozpoznávací a ovládací schopnosti a případně do jaké míry mohly být sníženy, se v minulosti vyjadřovalo více znalců. Zásadně se neshodli. Jejich stanovisko je přitom zásadní pro rozhodnutí, zda trestní senát může posuzovat vinu a případný trest, nebo by měl dotyčné zprostit obžaloby pro nepříčetnost. Městský soud proto zadal vypracování revizních posudků znaleckému ústavu z Hradce Králové. Právě s jeho stanoviskem by se měl ve středu seznámit. Kauza vraždy léčitele: stále se čeká na posouzení příčetnosti obžalovaných Jinak už je dokazování podle vyjádření soudkyně vlastně ukončeno. K verdiktu nalézacího soudu by tak v této kauze nemuselo být daleko. Prakticky jisté však je, že ať trestní senát rozhodne v první instanci jakkoli, z podnětu odvolání nejméně jedné ze stran se posuzováním věci ještě bude zabývat Vrchní soud v Praze. To Deníku potvrdila státní zástupkyně Jana Murínová.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu