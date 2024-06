Advokát Bukvaj, k jehož argumentům se kolega Sadílek připojil, se ohradil proti tomu, že obhajoba dosud nedostala k dispozici protokol s přepisem dosavadní části výpovědi znalce. „Jde o každé slovo, o každé číslo,“ řekl s tím, že on sám se svou odborností projednávanému tématu nerozumí – a tudíž potřebuje věc konzultovat s experty.

Předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová vyjádřila lítost – přičemž konstatovala, že podobná situace panuje i v případě dalších hlavních líčení. Vysvětlila, že problém souvisí s personální krizí v celé justici, kdy chybějí špatně placené zapisovatelky (soudní úředníci na své nízké platy nedávno upozorňovali i jednodenní stávkou).

Konkrétně v případě kauz řešených Sotolářovou již odešla celá trestní kancelář – a byť se věc řeší zástupy a organizačními přesuny v rámci městského soudu, nepřepsané protokoly se hromadí. Dostupné zapisovatelky prý mají 20 i 30 nevyřízených protokolů, často čítajících i kolem 100 stran.

Obhajobě soudkyně nabídla možnost využívání pořízených zvukových nahrávek, které advokáti mohou dostat k dispozici vzápětí po jednání. Pode Bugajových slov však nahrávka může být pouze přílohou protokolu, nikoli jeho náhradou. „Byl by to dopad do základního práva na obhajobu,“ zdůraznil, že vidí problém, kvůli němuž by námitky obhájců měly značnou šanci uspět v rámci odvolání u vrchního soudu.

Námitku nicméně senát zamítl a žádosti advokátů o odročení jednání nevyhověl. Od 26. dubna, kdy byl znalec vyslýchán, podle Sotolářové měla obhajoba dost času, aby si nahrávky vyžádala a seznámila se s nimi. Nedodané protokoly navíc podle Sotolářové nikdo neurgoval.