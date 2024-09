Netík podle rozsudku loni v září na protivládní demonstraci na Letné prohlásil, že Rakušan a vláda budou viset. "Rakušane, vládo, prezident Putin zná viníky. A stejně jako on visel tam na té na budově, tak i vy všichni vlastizrádci tohoto národa, kteří adorujete fašismus v této zemi, budete taky viset," řekl Netík s odkazem na obraz ruského prezidenta Vladimira Putina ve vaku na mrtvoly, který byl na budově ministerstva vnitra na Letné vyvěšený předloni v říjnu.

Že budou různí politici, ale i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová nebo Šarapatka "viset", pronesl Netík podle verdiktu i v několika videích na sociálních sítích, případně to napsal ve zveřejněných příspěvcích. Netík se podle rozsudku dopustil vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci a nebezpečného vyhrožování. Odsouzen byl i za hanobení národa kvůli jeho výrokům o Ukrajincích.

Soudce Michal Prokop uvedl, že pokud by došlo k výrokům samostatně a k menšímu okruhu lidí, zvažoval by soud, zda nešlo například o přestupek. Jednání je ale podle něj závažnější, a to i proto, že výroky o tom, že budou politici "viset", Netík nepronášel jen na internetu, ale také na demonstraci, tedy na veřejně přístupném místě. Výroky je podle něj také nutné posuzovat v celém kontextu Netíkových vyjádření.

Netík letos v únoru před soudem řekl, že nikomu násilím nevyhrožoval. Uvedl, že výrok myslel doslova - nešlo tedy podle něj o hrozbu oběšením, ale o vyjádření toho, že i podobizny politiků a dalších lidí budou na nějakém obraze či plakátu vyvěšené. Zopakoval, že současná vláda podle něj adoruje nacismus a fašismus, vyjadřoval se i k domnělé trestné činnosti Ukrajinců v Česku. Tvrdil také, že se Šarapatkovi za výrok ve videu omluvil. Šarapatka to ve své svědecké výpovědi popřel.

Soudce ale odmítl, že by byly výroky myšleny obrazně. Netík si podle něj měl uvědomit, že projevem může ovlivnit své fanoušky, pro které mohou mít jeho proslovy váhu.

Soudní jednání s Jakubem Netíkem kvůli jeho výrokům na loňské demonstraci proti vládě v Praze na Letné. | Video: Deník/Radek Cihla

Podle Netíkova obhájce, předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla, se Netík dopustil nejvýše přestupku. Právník dnes odkázal například na rozhodnutí soudů v případě bývalého radního Jesenice u Prahy Martina Langa, který na sociální síti napsal, že tehdejší prezident Miloš Zeman "je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini". Podle pravomocného rozhodnutí soudu Lang nespáchal trestný čin, dovolání žalobců následně zamítl i Nejvyšší soud.

Netíka přišla k soudu podpořit desítka příznivců, po závěrečné řeči obhájce i obžalovaného tleskali. Vynášení odsuzujícího rozsudku naopak nesouhlasně komentovali, a to především v části týkající se výroků o Ukrajincích. Netík po jednání řekl, že rozsudek nebere jako prohru, zvítězila podle něj láska a hrdost nad strachem a bezprávím. Média podle něj neinformují o jeho úspěšných kauzách.