Kriminalistům se podařilo zadržet muže, který již v minulosti byl několikrát trestaný. Dům, ve kterém ho zadrželi byl plný drog. Byli tam s ním i malé děti.

Pěstírna. | Video: Policie ČR

Přibližně před rokem zavinil jednatřicetiletý muž dopravní nehodu v Praze 6. Tehdy policisté zjistili, že řídil pod vlivem drog.

„V křižovatce s ulicí Lišanská nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povrchu komunikace, dostal smyk a s vozidlem přelétl do protisměru. Zde se střetl s protijedoucím vozidlem, které bylo vlivem nárazu odmrštěno mimo komunikaci a narazilo do sloupu," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Jedna osoba utrpěla po srážce zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice a následnou měsíční pracovní neschopnost.

Tím ale situace neskončila, policisté v automobilu muže našli několik stovek gramů marihuany. Pytel s 350 gramy ukrýval jeho spolujezdec v bundě, 200 gramů měli pod sedačkou.

Zdroj: Policie ČR

O pár měsíců později jej policisté přistihli v nočních hodinách v Praze 7, kde se proháněl na skútru. Při kontrole u něj policisté nalezli mimo marihuany i kokain a další návykové látky. V tomto případě se svým jednáním opět dopustil dvou trestných činů.

I když mu byl soudně uložen zákaz řízení, policisté se s ním dále setkávali na silnicích za volantem vozidla, když třeba vezl své děti do školy.

„Díky velmi dobré operativně pátrací činnosti kriminalisté odhalili dům, který si pronajal a v prvním patře pěstoval marihuanu. V souvislosti s pěstováním drog si dokonce pronajal i lodní kontejner, v němž skladoval drogy a všechny potřebné komponenty pro pěstování," sdělila Kropáčová s tím, že dále policisté odhalili, že v minimálně třech pěstebních cyklech vypěstoval blíže nezjištěné množství konopí, které následně zpracoval procesem sklizně, sušení, oddělením jednotlivých částí, nabalení a rozvážení. Při tomto procesu mu pomáhala jeho devatenáctiletá přítelkyně, která se starala především o pěstování, zalévání a hnojení rostlin, na druhou stranu se její partner staral o distribuci marihuany, kokainu a extáze.

Zdroj: Policie ČR

Před pronajatým domem, který muž obýval i společně s jeho malými dětmi, ho kriminalisté zadrželi. Spolupachatelka byla zadržena v práci v centru Prahy. Oba byli obviněni z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami s jedy. U zadrženého se trestní stíhání rozšířilo o další dva trestné činy a to ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Obviněný je v současné chvíli stíhán vazebně a žena na svobodě.

„Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor kriminalisté zajistili větší množství drog, komponentů pro jejich pěstování, výrobu a distribuci. Dále zajistili celkem pět jízdních kol, z nichž již u dvou zjistili, že pocházejí z trestné činnosti. Další tři zajištění kola mají odstraněná identifikační čísla a tudíž s největší pravděpodobností taktéž pocházejí z trestné činnosti. V této souvislosti žádáme veřejnost, v případě, že někdo pozná své odcizené jízdní kolo, ať kontaktuje přímo kriminalisty na tel. čísle 974 856 454," doplnila Kropáčová.

V hořícím bytě byly nalezeny drogy. Zasahující hasiči museli na testy

Prodejem drog muž získal každý měsíc velké množství peněz, které ale z důvodu své závislosti všechny postupně prosázel v kasinech.