ČTK dnes 11:20

Rozsudek, který poslal bývalého poslance Dominika Feriho na tři roky do vězení za znásilnění dívek, je už vykonatelný. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 3 Marek Bodlák. Konkrétní termín zaslání výzvy k nástupu do výkonu trestu nechtěl komentovat z toho důvodu, aby se jej veřejnost nedozvěděla dříve než samotný Feri. Obecně ale uvedl, že soudy výzvu zasílají bez zbytečného odkladu a že lhůta stanovená k nástupu do věznice bývá v řádu dní od doručení.