Pražský městský soud dnes začal podruhé projednávat případ padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Advokát expředsedy vlády Eduard Bruna věří, že trestní senát pod vedením Jana Šotta jeho klienta opět osvobodí. Situace se podle něj ani po vrácení případu odvolacím soudem nezměnila.

Soud se vrací k projednávání kauzy Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. | Video: Deník/Radek Cihla

Bruna před zahájením jednání novinářům řekl, že přichází k soudu s dobrou náladou. "Protože věřím, že pořád ta situace je stejná, akorát se bude doplňovat dokazování, které by mělo dopadnout zase tak, že by potvrdilo původní rozhodnutí," vysvětlil. Babiš na otázky médií neodpovídal. "Řeknu to ve své výpovědi u soudu," uvedl.

Soudní řízení se tentokrát obešlo bez velké účasti veřejnosti. Zájem novinářů ale neopadl. Jednání je kromě dnešního dne nařízené i na čtvrtek. Podle mluvčího soudu není vyloučené, že by mohly už tento týden zaznít v případu závěrečné řeči, případně by soud mohl vynést i nové rozhodnutí. Trestní senát má v plánu výslech svědka a dvou znalců, doplnit musí i některé listinné důkazy.

Babiš: Důvodem vyčlenění Čapího hnízda byla realizace rodinného podniku

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš dnes u pražského městského soudu zopakoval, že důvodem vyčlenění Čapího hnízda z holdingu Agrofert byla realizace projektu jako rodinného podniku. Ve stručném vyjádření připomněl, že padesátimilionovou dotaci, kvůli které spolu se svou někdejší poradkyní Janou Nagyovou čelí stíhání, společnost později vrátila. Stejnou částku také věnoval na charitu, řekl. Obžalobu z pomoci k dotačnímu podvodu označil za účelovou. Městský soud se dnes začal případem zabývat podruhé, původní osvobozující rozsudek zrušil odvolací soud.

Státní zástupce tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Žalobce zaslal k vrchnímu soudu doplnění odvolání v kauze Čapí hnízdo

Babiš dnes soudu řekl, že na své předchozí výpovědi, kterou učinil na podzim 2022, trvá. Zopakoval, že projekt Čapí hnízdo byl vždy zamýšlen jako rodinný podnik. V rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který původní rozsudek zrušil, zaznamenal pochybnosti o důvodu převodu akcií. Vrchní soud také zkritizoval kvůli přístupu k nemoci jeho dcery Adriany Bobekové. Soud podle něj její onemocnění stigmatizuje.

Krátce před trestním senátem vypovídala i Nagyová, uvedla, že ve své dřívější výpovědi řekla vše, na co si ve vztahu k projednávané věci vzpomněla.

Městský soud před více než rokem nepravomocně rozhodl, že se neprokázalo, že by Babiš s Nagyovou vyčlenili společnost Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofertu účelově proto, aby mohli požádat o dotaci. Důvodem vyčlenění podle něj byly spíše rodinné vztahy. Rozsudek ale loni v září zrušil odvolací Vrchní soud v Praze, verdikt měl podle něj vady. Mimo jiné nařídil, aby se městský soud důsledněji zabýval tím, jakou měl zamýšlený projekt ekonomickou perspektivu.