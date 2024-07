Večer začal poklidně. Skupinka přátel se vydala do baru v Praze 6, kde potkala neznámého mladíka, který se k nim přidal a celý večer se s nimi bavil a popíjel. V baru ale poté mezi touto skupinkou a zcela jiným hostem došlo ke nějaké slovní potyčce, která pokračovala i mimo bar.

Jeden z mladíků z party se snažil dotyčného muže vyprovokovat, ale ten se prát nechtěl. Ve chvíli, kdy skupinka stála kolem daného muže, ukrajinský mladík, který se k partě náhodou přidal, muže z ničehonic napadl. Zcela nečekaně ho praštil do obličeje takovou silou, že muž spadl na zem, kde zůstal ležet.

„Následným ošetřením lékař zjistil, že má poškozený mnohačetné zlomeniny v obličeji a dokonce i poranění mozku. Z důvodu závažnosti poranění léčba muže potrvá i několik měsíců," sdělila policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Popis podezřelého:

- Jedná se o muže ve věku okolo 20 let, vysokého cca 185 cm, štíhlé postavy a má krátké hnědé vlasy.

- V době incidentu měl na sobě bílou mikinu, tmavé kalhoty s bílými pruhy na straně po celé délce končetiny a bílé boty.

- Poškozený uvedl, že by se měl jmenovat asi Miša, Misha, Mykhailo nebo nějak podobně a je ukrajinské národnosti a mohl by se pohybovat v oblasti městské části Praha – Řepy.