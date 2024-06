Natálie Tvrdíková dnes 13:31

Pražský aquapark v páté městské části zahalila šokující událost. Cizinec v něm měl sexuálně obtěžovaté malé děti ve věku od čtyř do šesti let. Policie nyní vyzývá svědky a rodiče, aby se přihlásili s případnými informacemi. Pachatel je ve vazbě a hrozí mu až dvanáct let vězení.