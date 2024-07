„Plameny jsme uhasili, odvětráváme prostor. Na místo byl povolán statik,“ přiblížili prostřednictvím platformy X situaci, jaká na místě panovala tři čtvrtě hodiny před polednem.

Muž ve věku kolem 45 let, který potřeboval pomoc záchranářů, se nadýchal zplodin hoření, upřesnil Deníku mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. S tím, že specializovaná pomoc nebyla nutná: pacient byl převezen na nejbližší interní ambulanci. Jestliže na místo vyjela nejen sanitka se záchranářskou posádkou, ale objevilo se tam i vozidlo inspektora provozu a vyslán byl rovněž záchranářský speciál Fénix, jde podle Kirsových slov o běžný postup po případ, že by při požáru v bytovém domě bylo potřeba pomoci většímu počtu lidí. Do akce tedy vyráží pro jistotu standardně, aby mohl být k dispozici co nejdříve, kdyby byl potřeba – s tím, že případně bude záhy odvolán. „Pokud tedy není zrovna u jiného požáru,“ upřesnil mluvčí.

Všechny okolnosti události zůstávají předmětem šetření. V jeho rámci dojde jak na upřesňování následků požáru i jeho příčiny, tak na odhad způsobené škody.