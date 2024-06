Předtím, než se David K. rozhodl vraždit v budově filozofické fakulty na Palachově náměstí, hodinu a půl se na útok přímo v ní připravoval. Dorazil tam několik minut předtím, než se do budovy dostala i policejní hlídka, která ho tam přišla hledat, ovšem do čtvrtého patra, kde se vrah nejspíš skrýval a následně spustil palbu do lidí, vůbec nedorazili. Nakonec budovu neprohledali ani nevyklidili a odjeli za jinou stopou.

Zatímco policejní ředitel Petra Matějček i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uváděli, že policisté před střelbou ještě neutušili, že David K. je vrah, který před masakrem v Praze zastřelil svého otce v Hostouni na Kladensku, přičemž uváděli, že ho na základě oznámení kamarádky považovali za možného sebevraha, úřední záznamy policie ze dne útoku, které získaly Seznam Zprávy hovoří jinak. Sepsali je členové hlídek, které jejich nadřízení vyslali po Davidovi K. pátrat. „Hlídka byla vyslána v čase 13:20 na adresu náměstí Jana Palacha 1/2 Praha 1 a měla prověřit výskyt muže jménem David K. podezřelého z vraždy svého otce v rodinném domě v obci Hostouň,“ napsali mj. ve svém hlášení policisté.

Další hlídka uvedla, že je velení vyslalo pátrat po Davidu K. do druhé budovy školy v Celetné ulici, kde podle rozvrhu měl mít David K. ve 13:35 přednášku, tedy téměř hodinu a půl před začátkem vraždění. „Měl být podezřelý z vraždy svého otce, přičemž zároveň vyhrožoval sebevraždou. Podle dalších informací by se mělo jednat o psychicky narušeného člověka, který je zároveň držitelem několika střelných zbraní,“ stojí v záznamu.