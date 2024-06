Žena odešla v sobotu 29. června okolo půl páté odpoledne z místa svého trvalého bydliště na Černém Mostě do Satalic, kam chodila často na procházku do obory. „V minulosti se vždy do osmé hodiny večer vrátila, což se včera bohužel nestalo. Z obavy o svou maminku proto přišel syn podat oznámení o pohřešování,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Pohřešovaná trpí stařeckou demencí a bere léky na cukrovku. V době odchodu měla být oblečena do strakaté blůzy nezjištěné barvy a šedých krátkých kalhot ke kolenům. Mobilní telefon u sebe nemá. Pohřešovaná žena má střední, 160 cm vysokou postavu, krátké bílé vlasy a modré oči. Seniorka má horší výslovnost.

„Pražským policistům se doposud nepodařilo ženu najít, proto se touto cestou obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud jste ženu viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. Případně s pohřešovanou vyčkejte na příjezd policejní hlídky,“ žádá veřejnost Rybanský. Žena není nebezpečná ani ozbrojená.

Detaily pátrání ZDE.