Loupež fotbalové šály vyjde pachatele draho. Hrozí jim až deset let vězení

/VIDEO/ Až deset let vězení hrozí dvou mladým mužům, kteří na konci února pod pohrůžkou násilí okradli fotbalového fanouška o jeho šálu. Tu měl přivázanou na příruční tašce. Případ se stal ve stanici metra Želivského. Kdo by na kamerových záznamech výtečníky poznal, měl by se obrátit na linku 158.

Kriminalisté pátrají po dvou neznámých pachatelích, kteří pod pohrůžkou násilí oloupili devětadvacetiletého muže o fotbalovou šálu. | Video: Policie ČR