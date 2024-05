/VIDEO/ Pro první posilu před startem letní přípravy sáhlo vedení hokejové Sparty do Finska. Smlouvu na jeden rok totiž podepsal zkušený dvaatřicetiletý obránce Valtteri Kemiläinen. Jeho životopis je plný úspěchů - vyhrál tři finské tituly, dvakrát Ligu mistrů a před dvěma lety se mu na krku houpala zlatá medaile z olympijských her v Pekingu!

"Když jsme zjistili, že existuje teoretická možnost jeho angažování, neváhali jsme. Moc nás těší, že nás upřednostnil před dalšími skvělými nabídkami z hokejové Evropy," poznamenal sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek na klubovém webu k jeho příchodu.

"O hráče jeho typu jsme extrémně stáli. Pravák, který dokáže výborně podpořit útok. Má parádní střelu, zároveň je velice spolehlivý také v defenzivě. Navíc vítězný typ. Valtteri Kemiläinen je navíc charakterově skvělý hráč, který o angažmá ve Spartě navíc opravdu stál," dodává.

Finský zkušený obránce by do svého bohaté sbírky úspěchů rád přidal další, ten český. "Mou motivací je získat titul i v České republice. To je jeden z důvodů, proč jsem ve Spartě podepsal kontrakt. Tady je vždy velká šance, že se nám to může podařit. Sparta mě kontaktovala ihned po konci sezony a získal jsem pocit, že má o mě opravdu zájem. To mě potěšilo a zaujalo," vzkazoval fanouškům v prvním rozhovoru.

Představení nové posily fanouškům:

Většinu kariéry strávil v klubu Tappara Tampere. "Mám z Tappary spoustu nádherných vzpomínek. A samozřejmě spousta z nich je spojená se sportovními úspěchy. Nastal ale čas pro nové hokejové dobrodružství, na které se moc těším," pokračoval.

Prsty v tomto transferu má další Fin ve službách Sparty, Jani Lajunen. "Telefonoval jsem si s ním a potěšilo mě, že jsem měl možnost to s ním probrat před podpisem smlouvy. Řekl mi jen samé dobré věci o celé organizaci a životě v Praze. Bylo pak ještě jednodušší se rozhodnout," prozradil.

