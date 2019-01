Pražský hokejový klub zkvalitnil brankářskou dvojici. Ale bylo to vážně třeba?

Přestože problémy mají často hlavně v ofenzivě, kde chybí výrazný tahoun, nepohrdli velkou posilou do brankoviště. Sparta získala při rošádách gólmanů v minulém týdnu na hostování Jakuba Sedláčka, který vytvořil silnou dvojici s Matějem Machovským. Osmadvacetiletý odchovanec Zlína si odbyl premiéru proti Třinci.

Vezměme to ale pěkně od začátku. Pražský celek přivedl v létě Matěje Machovského a získal v něm tolik vzývanou spolehlivou jedničku. Trenér Uwe Krupp na něj v této sezoně hodně sází, jeho náhradník David Honzík se do hry dostal jen výjimečně, od začátku zápasu naskočil pouze jednou.

Více startů sbíral pětadvacetiletý gólman v dresu druhých pražských „S“. V prvoligové Slavii se udržoval v zápasovém rytmu a nevedl si zle. Sen o větším vytížení vzal za své… Poté, co Libor Kašík skončil ve Zlíně, přišel právě Sedláček.

Tím pádem už nezbylo místo právě pro Honzíka, který se tak po dvou a půl sezonách vrátil do Jihlavy. „Něco jsem tušil, takže jsem hledal možnosti. Přestup se pak zrodil rychle. Líbí se mi filozofie týmu, chci Dukle pomoci zpátky nahoru,“ prohlásil Honzík na Vysočině.

Nová konkurence

Příchod Sedláčka do Sparty byl na jednu stranu překvapivý, protože právě post brankáře měla v Matěji Machovském dobře obsazený od začátku sezony. „Naskytla se nám možnost získat ho na hostování, tak jsme se rozhodli ji využít, abychom posílili brankoviště o zkušeného gólmana před náročným závěrem sezony,“ uvedl sportovní manažer Michal Broš k nové posile.

Myslí to dobře, ale co když naruší Machovského klid a pohodu? Právě jemu totiž mohli Pražané děkovat především v úvodu sezony, kdy mužstvo vytáhl dokonce na první místo v extralize. Pětadvacetiletý gólman se i po výsledkové krizi drží se svými statistikami mezi elitou celé soutěže, s pěti čistými konty je pak úplně nejlepší.

Rovnováhu mohl přesun lehce nalomit i Sedláčkovi. Ten byl ve Zlíně v podobné pozici jako Machovský ve Spartě. Štůralu nepustil od začátku utkání mezi tři tyče dokonce ani jednou. V hlavním městě bude v podstatně jiné roli. I Broš potvrdil, že na postu jedničky zůstane Machovský. „Budu čekat na šanci a jakmile půjdu do branky, udělám to nejlepší, co umím. Kdo bude chytat, je na trenérech. Hlavně, aby tým vyhrával,“ řekl Sedláček.

Neúspěšná premiéra

První zápas po přesunu do Prahy čekal Spartu zrovna proti Zlínu, nicméně bývalý brankář Rigy či hradeckého Mountfieldu šel do akce až v neděli na ledě Třince. Dva obdržené góly jsou solidní bilance, která však k výhře nevedla.

„Abych se přiznal, byl jsem trochu nervózní. Ráno a kolem oběda. Po rozcvičce na suchu už to ze mě spadlo a bylo to zase normální. Asi i proto, že jsem hodně chytal, a neměl jsem takový výpadek, nebyly nervy tak velké,“ vyprávěl po premiéře v dresu s velkým „S“ na prsou.

Zvykat si na hru nových spoluhráčů nemusel dlouho. „Probrali jsme základy. Co kdo dělá při hře dva na jednoho, kdo jak sjíždí za bránu a tak. Do toho se člověk dostane rychle, to je podobné ve všech klubech, v tom nebyl problém,“ vysvětlil.

Ve zbytku ročníku bude ve Spartě kromě postu jedničky bojovat také o zajímavé letní nabídky. Letos mu totiž končí smlouva. „Nedívám se, co bude po sezoně,“ uzavřel. Pokud pomůže k úspěchu Pražanům, jistě bude mít z čeho vybírat.