Dlouho se nemohli chytit. Prohrávali už o dvě branky. Nakonec se ale vzchopili a třemi góly rozhodli o tříbodovém triumfu. Hokejisté Sparty Praha ve šlágru úterního dohrávaného kola porazili druhý Třinec 3:2 a navýšili tak svůj náskok na čele soutěže na čtyři body. O výhře domácích rozhodl dvě a půl minuty před koncem Andrej Kudrna.

Hokejisté Sparty Praha hostili na svém ledě Třinec, který porazili 3:2. | Foto: CPA

Třinečtí dorazili do hlavního města netradičně vlakem. Jenže náročnou cestu na zápas jako by absolvovali spíše Pražané, kteří byli v první dvacetiminutovce více než pasivní. Výrazně lépe vstoupili do ostře sledovaného duelu Oceláři, kteří se už ve třetí minutě dostali do vedení – brankáře Machovského prostřelil umístěnou střelou Marian Adámek.