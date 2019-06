Pražský klub prošel po dvou desátých místech v řadě velkou proměnou. Sportovní úsek si nově vzaly na starosti dvě sparťanské legendy. Její historicky nejlepší střelec Petr Ton a nejproduktivnější hráč Jaroslav Hlinka. V nové pozici si oba chtějí vzít příklad z bývalého bosse Viliama Siveka.

„Zažil jsem to období, kdy přišel v ne zrovna ideálních podmínkách, a dokázal nás dostat z krize. I když se nedařilo, choval se jinak než ostatní kluboví šéfové, věřil své filozofii a nakonec se mu to vrátilo,“ prohlásil Ton. „Nechci někoho kopírovat, ale líbil se mi jeho přístup. Tehdy vše klapalo, bylo vidět, že svou práci dělá opravdu srdcem,“ uvedl Hlinka.

Ton dorazil do sparťanské kanceláře, když už bylo mužstvo posilněno o tři nové hráče. Pražané podepsali forvardy Vladimíra Růžičku, Davida Dvořáčka a Matúše Sukeľa. Posledně jmenovaný se výtečně prezentoval na domácím mistrovství světa, kde se stal nejlepším střelcem Slováků.

„Šel jsem na šampionát s tím, že budu hrát co nejlépe. Diváci nás hnali dopředu a střelecky se mi dařilo. Všichni jsme si to moc užili. Až na výsledek jsem moc spokojený,“ prohlásil třiadvacetiletý útočník, který by mohl být zajímavou ofenzivní zbraní Sparty.

Posily útočných řad

Poté, co se do funkce sportovního manažera dostal Ton, dorazily další dvě posily do útočných řad. Na roční hostování z Komety se vydal navrátilec Martin Dočekal, avšak největší přestupová bomba přišla až na konec. Víte o tom? Dres s velkým „S“ na hrudi opět oblékne Michal Řepík.

Změny v kádru

Přišli: Vladimír Růžička (útočník, Chomutov), Matúš Sukeľ (útočník, Slovan Bratislava), Martin Dočekal (útočník, Brno), David Dvořáček (útočník, Prostějov), Michal Řepík (útočník, Podolsk)



Odešli: Matěj Beran (útočník, ?), Erik de la Rose (obránce, Vasteräs), Lukáš Klimek (útočník, Olomouc), Jaroslav Hlinka (útočník, konec kariéry), Petr Kumstát (útočník, konec kariéry)

Zkušený útočník, který v posledních letech patří ke stálicím národního týmu, by se měl zařadit k hlavním ofenzivním tahounům. Této role se nebojím, byl jsem na ni zvyklý už od mládeže. Není to jednoduché, ale budu se snažit, abych očekávání splnil. Určitě na ledě nechám všechno,“ slíbil účastník olympijských her a posledních čtyř světových šampionátů.

Kdo ví, zda tím přestavba končí. Možná ne… Ton totiž shání produktivního obránce. „Je to nedostatkové zboží,“ připustil.

I tak se zatím sparťanský kádr jeví velmi zajímavě. A na kouče Uweho Kruppa bude o to větší tlak. „Nastínil jsem mu, že bych se chtěl od začátku sezony pohybovat mezi šesti nejlepšími týmy, a slíbil, že mu připravím co nejlepší podmínky,“ podotkl Ton.